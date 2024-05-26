НАТО может сбивать ракеты РФ над Львовом: в ФРГ сделали неожиданное предложение

Родерих Кизеветтер не исключает развертывание западных сухопутных войск - на основе Устава ООН.

https://glavred.info/ukraine/nato-mozhet-sbivat-rakety-rf-nad-lvovom-v-frg-sdelali-neozhidannoe-predlozhenie-10568081.html Ссылка скопирована

/ колаж: Главред, фото: Twitter Резнік, Міноборони РФ

Страны ЕС и НАТО могли бы защищать воздушное пространство на западе Украины, заявил депутат Бундестага от оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер.

По словам немецкого политика, ПВО стран ЕС и НАТО из Балтии или Скандинавии могли бы взять под контроль до 100 километров вглубь территории Украины, что позволило бы украинской армии развернуть свои силы дальше на восток, вблизи фронта, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.

Он отмечает, что ПВО стран НАТО могут сбивать российские ракеты над Львовом и на западе Украины. При этом он не исключает развертывание западных сухопутных войск - на основе Устава ООН: речь идет о полевых госпиталях, отрядах разминирования или материально-технического обеспечения и ремонтных войсках, что может разгрузить соответствующие украинские силы.

видео дня

"Мы не должны ничего исключать и в рамках коалиции желающих... это сделать... Это вполне допустимо по международному праву и необходимо с точки зрения политики безопасности", - заявил немецкий политик.

При этом он предупреждает о том, что если Украина проиграет, стоит ожидать массовый поток беженцев, и "война распространится на Западную Европу".

"Россия лишит Украину выхода к Черному морю", "заберет Молдову, и они будут использовать гибридные меры и провокации, чтобы попытаться захватить части Эстонии (...) или части Латвии", - говорит эксперт по вопросам обороны в блоке консерваторов.

Также он упрекает федеральное правительство ФРГ за нерешительность и за то, что другие европейские страны, с учетом их соответствующей экономической мощи, оказывают более конкретную помощь.

Усиление ПВО Украины - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Германия срочно будет искать Patriot для Украины. Германия как глава коалиции по ПВО инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и в мире батарей Patriot и других систем ПВО, рассказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина ведет переговоры о 2 батареях Patriot и одной Samp-T. Если бы сейчас страны, которые имеют эти системы, были бы готовы их передать, то вопрос их получения занял бы всего недели, говорит глава МИД.

Как сообщал Главред, президент Зеленский высказался о дефиците систем ПВО. Он отметил, что Украина пока не имеет комплексной защиты неба от атак РФ и прокомментировал ситуацию с поставками новых систем ПВО.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред