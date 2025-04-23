Кто убил Игоря Талькова: убийце дали 13 лет

Кратко:
- Суд поставил точку в деле Талькова
- Как будут судить убийцу
В террористической России Петроградский районный суд в Санкт-Петербурге заочно приговорил бывшего администратора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам колонии общего режима, признав его виновным в убийстве Талькова в октябре 1991 года.
Как сообщает пропагандистское издание ТАСС, Шляфмана также признали виновным в покушении на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова.
Адвокат обвиняемого Евгений Моргунов на оглашении приговора отсутствовал. Отсутствовал и сам Шляфман, который давно живёт в Израиле.
Шляфмана подозревали в убийстве Талькова более 30 лет. В 1993 году следствие по делу было приостановлено, однако в 2018 его возобновили, поскольку из-за изменений в законодательстве и судебной практике стало возможным рассмотрение дела в отсутствие подсудимого и вынесение приговора заочно.
В 2022 году Шляфман был заочно арестован. Суд начался в 2024 году.
Игорь Тальков, популярный на рубеже 1980-90-х годов эстрадный исполнитель, был застрелен 6 октября 1991 года. По версии следствия, во время концерта во дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге Тальков за кулисами поссорился с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. В итоге они подрались и начали стрелять друг в друга. В какой-то момент вмешавшийся Шляфман подобрал пистолет и выстрелил в Малахова. Однако тот увернулся, и пуля попала в Талькова, задев сердце. Артист скончался на месте.
После гибели Талькова Валерий Шляфман переехал в Израиль, где получил гражданство. Террористическая Россия пыталась добиться экстрадиции Шляфмана, но Израиль не пошел на соглашение.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред писал о том, что российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-оккупанта РФ и поддерживает вторжение в Украину, не появилась на суде по делу убийства Игоря Талькова.
Напомним, ранее стало известно о том, что 28 мая на 84 году жизни не стало народного артиста Украины, актера Богдана Козака. Как написал на своей странице в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий, артист был одной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины.
Вас также может заинтересовать:
- Отказался воевать: певец Игорь Тальков получил повестку
- Кто убил Игоря Талькова: в РФ завершили расследование
- Российских артистов-путинистов вызывают в суд по делу об убийстве Игоря Талькова
Кто такой Игорь Тальков
Игорь Тальков - советский рок-музыкант, певец, автор песен, гитарист, поэт-песенник, киноактёр и писатель. Основатель и лидер рок-группы "Спасательный круг"; до этого сотрудничал с группами "Апрель", "Калейдоскоп" и "Электроклуб".
По данным Википедии, 6 октября 1991 года Игорь Тальков был убит во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред