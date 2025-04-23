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Кто убил Игоря Талькова: убийце дали 13 лет

Алена Кюпели
23 апреля 2025, 12:51
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Прошло 30 лет с момента убийства Игоря Талькова. Суд вынес решение.
Шляфман долгое время живет в Израиле
Шляфман долгое время живет в Израиле / Коллаж Главред, фото Тасс, Коммерсант

Кратко:

  • Суд поставил точку в деле Талькова
  • Как будут судить убийцу

В террористической России Петроградский районный суд в Санкт-Петербурге заочно приговорил бывшего администратора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам колонии общего режима, признав его виновным в убийстве Талькова в октябре 1991 года.

Как сообщает пропагандистское издание ТАСС, Шляфмана также признали виновным в покушении на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова.

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Адвокат обвиняемого Евгений Моргунов на оглашении приговора отсутствовал. Отсутствовал и сам Шляфман, который давно живёт в Израиле.

Тальков
Тальков / afisha.ru

Шляфмана подозревали в убийстве Талькова более 30 лет. В 1993 году следствие по делу было приостановлено, однако в 2018 его возобновили, поскольку из-за изменений в законодательстве и судебной практике стало возможным рассмотрение дела в отсутствие подсудимого и вынесение приговора заочно.

В 2022 году Шляфман был заочно арестован. Суд начался в 2024 году.

Игорь Тальков
Игорь Тальков / eg.ru

Игорь Тальков, популярный на рубеже 1980-90-х годов эстрадный исполнитель, был застрелен 6 октября 1991 года. По версии следствия, во время концерта во дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге Тальков за кулисами поссорился с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. В итоге они подрались и начали стрелять друг в друга. В какой-то момент вмешавшийся Шляфман подобрал пистолет и выстрелил в Малахова. Однако тот увернулся, и пуля попала в Талькова, задев сердце. Артист скончался на месте.

После гибели Талькова Валерий Шляфман переехал в Израиль, где получил гражданство. Террористическая Россия пыталась добиться экстрадиции Шляфмана, но Израиль не пошел на соглашение.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-оккупанта РФ и поддерживает вторжение в Украину, не появилась на суде по делу убийства Игоря Талькова.

Напомним, ранее стало известно о том, что 28 мая на 84 году жизни не стало народного артиста Украины, актера Богдана Козака. Как написал на своей странице в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий, артист был одной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины.

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Кто такой Игорь Тальков

Игорь Тальков - советский рок-музыкант, певец, автор песен, гитарист, поэт-песенник, киноактёр и писатель. Основатель и лидер рок-группы "Спасательный круг"; до этого сотрудничал с группами "Апрель", "Калейдоскоп" и "Электроклуб".

По данным Википедии, 6 октября 1991 года Игорь Тальков был убит во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

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