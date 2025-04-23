Изменится ли мобилизационный возраст: в Раде сделали важное заявление

Стефанчук раскрыл, почему вопрос снижения мобилизационного возраста не актуален для Украины.

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Парламент не планирует менять призывной возраст / Коллаж: Главред, фото: rada.gov.ua, armyinform.com.ua

О главном:

Стефанчук заявил, что Кабмин не будет снижать мобилизационный возраст

Возраст мобилизации снижен ранее с 27 до 25 лет

Приоритеты: победа и сохранение государственности

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Кабинет Министров не планирует снижать мобилизационный возраст. Приоритетом для государства остается победа в войне и сохранение украинской государственности. Об этом он сказал в эфире "Общественного радио".

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"Я думаю, что парламент не будет возвращаться к этому вопросу - по снижению возраста мобилизации", - подчеркнул Стефанчук.

По его словам, вопрос изменения возраста мобилизации не находится в повестке дня Верховной Рады. Спикер напомнил, что ранее возраст мобилизации уже был снижен с 27 до 25 лет. Также предусмотрена возможность заключения контракта с Вооруженными силами для добровольного поступления на службу.

"Парламент уже реализовал шаги, снизив возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Отдельно предоставляется возможность заключать контракт с Вооруженными силами, чтобы добровольно встать на защиту государства", - отметил он.

Стефанчук подчеркнул, что менять призывной возраст нецелесообразно, поскольку важно не только обеспечить оборону, но и думать о будущем страны.

Степени годности к военной службе / Инфографика: Главред

"Тот "золотой фонд" Украины, кому сейчас от 0 до 18 лет, именно они будут отстраивать страну после победы", - сказал глава парламента.

Он также добавил, что украинские военные борются именно ради этих молодых поколений, чтобы они имели возможность жить и развивать страну в мире.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал Главред, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №13173 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" 18 апреля. Этот закон вступает в силу с 9 мая 2025 года.

Также известно, что Кабинет Министров Украины одобрил изменения в законодательство, которые расширяют перечень студентов и преподавателей, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Кроме того, Кабинет Министров принял постановление, которое позволяет предприятиям, обслуживающим объекты критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения, бронировать до 75% своих работников.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

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