'Полномасштабные боевые действия': пограничники оценили угрозу наступления РФ на Сумщине

Представитель ГПСУ отметил, что российские оккупанты могут попытаться активизироваться на Сумском направлении подобно тому как они это сделали на Харьковщине.

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В ГПСУ оценили ситуацию на границе в Сумской области / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Российские войска находятся близко к границе с Сумской областью, но их сил мало для успешного наступления. В то же время украинские Вооруженные силы готовы к любым возможным сценариям. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Демченко отметил, что протяженность российско-украинской границы на Сумщине составляет более 560 километров.

"Но конечно, что враг по-прежнему держит определенные свои подразделения, силы и средства на этих направлениях. Нельзя исключать, что враг продолжает наращивать свои силы на этих направлениях. Должны быть готовы к развитию любых ситуаций", - сказал он. видео дня

Представитель Госпогранслужбы Украины заявил о том, что российские оккупанты могут попытаться активизироваться на Сумском направлении подобно тому, как они это сделали на севере Харьковской области.

"Для того, чтобы создать такие зоны, где ведутся полномасштабные боевые действия для того, чтобы растянуть Силы обороны нашего государства, в том числе и на это направление. Но, к счастью, то, что мы фиксируем, даже несмотря на те силы, которые сейчас есть у врага, их недостаточно для того, чтобы достичь такой стратегической цели", - отметил Демченко.

Он высказал предположение, что российские силы могут все же использовать эти ограниченные средства на Сумском направлении, чтобы "распространять панику, растягивать наши силы и препятствовать их переброске на другие направления".

Угроза наступления РФ на Сумщине - новое наступление РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия может активизировать наступательные действия на Сумщине, так же как они это сделали на Харьковском направлении, заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Российское военно-политическое командование сконцентрировало 10 тысяч военнослужащих на границе с Сумской областью Украины. Группировка врага находится в Курской области. Об этом сообщил военный эксперт, аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Российские оккупанты могут провести активную операцию в Сумской области, аналогичную той, которую они уже реализовывают на севере Харьковской области. Однако им может не хватить ресурсов для прорыва к Сумам. Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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