'Полномасштабные боевые действия': пограничники оценили угрозу наступления РФ на Сумщине

Российские войска находятся близко к границе с Сумской областью, но их сил мало для успешного наступления. В то же время украинские Вооруженные силы готовы к любым возможным сценариям. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Демченко отметил, что протяженность российско-украинской границы на Сумщине составляет более 560 километров.
"Но конечно, что враг по-прежнему держит определенные свои подразделения, силы и средства на этих направлениях. Нельзя исключать, что враг продолжает наращивать свои силы на этих направлениях. Должны быть готовы к развитию любых ситуаций", - сказал он.видео дня
Представитель Госпогранслужбы Украины заявил о том, что российские оккупанты могут попытаться активизироваться на Сумском направлении подобно тому, как они это сделали на севере Харьковской области.
"Для того, чтобы создать такие зоны, где ведутся полномасштабные боевые действия для того, чтобы растянуть Силы обороны нашего государства, в том числе и на это направление. Но, к счастью, то, что мы фиксируем, даже несмотря на те силы, которые сейчас есть у врага, их недостаточно для того, чтобы достичь такой стратегической цели", - отметил Демченко.
Он высказал предположение, что российские силы могут все же использовать эти ограниченные средства на Сумском направлении, чтобы "распространять панику, растягивать наши силы и препятствовать их переброске на другие направления".
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".
Угроза наступления РФ на Сумщине - новое наступление РФ
Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия может активизировать наступательные действия на Сумщине, так же как они это сделали на Харьковском направлении, заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.
Российское военно-политическое командование сконцентрировало 10 тысяч военнослужащих на границе с Сумской областью Украины. Группировка врага находится в Курской области. Об этом сообщил военный эксперт, аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Российские оккупанты могут провести активную операцию в Сумской области, аналогичную той, которую они уже реализовывают на севере Харьковской области. Однако им может не хватить ресурсов для прорыва к Сумам. Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.
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