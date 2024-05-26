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Есть конкретные успехи: ВСУ выбивают оккупантов на севере Харьковщины - комбат

Юрий Берендий
26 мая 2024, 15:27
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Комбат ВСУ подчеркнул, что Силы обороны Украины смогут переломить ситуацию в свою пользу в ходе боев на севере Харьковской области.
Есть конкретные успехи: ВСУ выбивают оккупантов на севере Харьковщины - комбат
ВСУ стабилизировали ситуацию на Харьковщине и начинают выбивать врага / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, ОК "Запад"

Силы обороны Украины продолжают активные боевые действия против российских оккупантов на севере Харьковской области. ВСУ имеют успех и выбивают врага с занятых позиций. Об этом в интервью ТСН рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

"Если говорить о направлении Глубокое, к примеру, где противник перешел линии государственной границы, имел частично успех, Силы обороны стабилизировали ситуацию в полной мере и сейчас идет системная работа по выбиванию противника с занимаемых позиций. Уже есть конкретные успехи", - отметил он.

Однако, по данным Федоренко, в Волчанске ситуация значительно сложнее. Сейчас там продолжаются жестокие бои. Противник достиг определенных успехов, но его продвижение не является таким активным, как они ожидали.

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"Я думаю, что нам удастся совместно остановить наступление противника и, накопив силы и средства, переломить ситуацию с тактической точки зрения в сторону Сил обороны", - резюмировал Юрий Федоренко.

Кто такой Юрий Федоренко?

Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - ситуация в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, удары российских войск по Харькову имеют целью заставить украинских граждан бежать из города. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Войска России застряли в жестких уличных боях за Волчанск на севере Харьковской области и понесли огромные потери. Противник перебрасывает свои резервы и пытается поддержать темп атак, но достигает лишь ограниченного успеха. Кроме того, на северном направлении оккупанты перешли к активной обороне в районе населенного пункта Липцы. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Украинские войска успешно остановили наступление российских оккупантов и смогли стабилизировать фронт на севере Харьковщины. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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