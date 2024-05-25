Комбат ВСУ назвал вероятные сроки и направления перелома ситуации на поле боя

Ведется системная работа по выбиванию противника с позиций, рассказал Юрий Федоренко.

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ВСУ отражают атаки врага / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины

В районе населенного пункта Глубокое Харьковской области, где российские оккупанты имели частичный успех, ВСУ удалось стабилизировать ситуацию в тяжелых боях, сообщил командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Продвижения дальнейшего враг нет и ведется системная работа по выбиванию противника с тех позиций, которые он занял", - рассказал он в эфире информационного телемарафона.

Несмотря на то, что динамика боевых действий остается интенсивной, каждый день Силы обороны имеют определенные тактические успехи на поле боя.

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"Если говорить о Волчанске, то Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию в полной мере. Но противник "жмет" очень сильно, потому что для них принципиально важно оккупировать Волчанск и создать плацдарм для дальнейшего продвижения в тыл нашей группировки войск", - отметил украинский офицер.

По его данным, на Купянском направлении противник стал более активным, то есть враг пытается с двух сторон раскачивать ситуацию.

Федоренко также выразил уверенность в том, что через два месяца Силы обороны Украины на определенных направлениях фронта будут переламывать ситуацию в свою пользу.

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Ранее сообщалось, что на юге ВСУ отбросили россиян. На Херсонщине штурмы не принесли успеха оккупантам, враг понес потери и отступил на свои позиции.

Напомним, ранее сообщалось, что враг получил по зубам на Харьковщине, ВСУ перешли в контрнаступление. Силы обороны остановили российские войска и перешли к восстановлению утраченных позиций.

Как сообщалось ранее, оккупанты дважды за утро штурмовали остров Нестрига. Украинские военные объяснили его важность. Остров Нестрига расположен в районе населенного пункта Велетенское и Кизомис, недалеко от вражеских войск.

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Терробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

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