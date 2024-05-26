Комбинированный удар ракетами и дронами: в ВСУ назвали цели атак РФ по Украине

РФ применяет комплексы С-300 для ударов по прифронтовым территориям, говорит Илья Евлаш.

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Илья Евлаш рассказал подробности ракетного удара РФ / коллаж Главред, скриншоты из видео

Страна-агрессор РФ в ночь на 26 мая нанесла удар по критической, энергетической инфраструктуре и военным объектам, рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

"Собственно комбинированные атаки происходят по классической схеме - они сначала запускают "Шахеды", позже применяют более серьезное оружие - произошли пуски с территории Саратовской области их ракет стратегических бомбардировщиков Х-101, Х-555. Затем параллельно ударили "Кинжалами" с территории Тамбовской области", - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

Представитель ВС пояснил, что за последнее время для нанесения таких массированных ударов РФ приходится накапливать ракеты.

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"В последнее время они применяют свои зенитные ракетные комплексы С-300 для того, чтобы бить по прифронтовым территориям. Мы видели вчерашний ужасный удар по одному из торговых центров в Харьковской области, в результате чего погибли мирные гражданские люди", - добавил Евлаш.

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

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Ранее в Воздушных силах озвучили детали ночного ракетного удара. Бойцы украинской системы ПВО половину ночи отражали воздушную атаку со стороны России. Целью российских ракет был Староконстантинов, говорят в Воздушных силах.

Напомним, предыдущая ракетная атака РФ по Украине была в ночь на 8 мая, после 3 часов ночи российские оккупанты устроили массированный удар.

Днем 25 мая россияне ударили КАБами по Харькову. Один из ударов был направлен на строительный гипермаркет, где было много людей. Вскоре оккупанты совершили еще один удар по Центральному парку Харькова.

/ Инфографика Главреда

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