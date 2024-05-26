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"Я сказал ему в Швейцарии": Байден сделал новое резкое заявление о Путине

Юрий Берендий
26 мая 2024, 12:02
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Президент США Джо Байден отметил, что вторжение России в Украину только укрепило позиции НАТО в Европе и привело к вступлению в Альянс новых стран.
'Я сказал ему в Швейцарии': Байден сделал новое резкое заявление о Путине
Байден раскрыл детали переговоров с Путиным в Швейцарии / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

США будут продолжать оказывать твердую поддержку Украине, которая ведет борьбу за собственную свободу против "жестокого тирана" Владимира Путина и России. Об этом во время выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, что в штате Нью-Йорк, заявил президент Джо Байден, сообщает "Голос Америки".

Байден также подчеркнул важную роль американских военных в поддержке Украины и других партнеров, но отметил, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины.

"Нет американских солдат, которые бы воевали в Украине. И я настроен это так и оставить. Но мы крепко стоим с Украиной и будем стоять проучу с ними, когда они противостоят человеку, которого я хорошо знаю много лет, жестокому тирану. Мы не можем покинуть Украину и мы ее не покинем", - сказал Байден.

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Он также отметил, что поддержка от американских военных включает не только поставки оружия, но и обучение украинских военных. Они учат их пользоваться передовыми системами вооружения, такими как HIMARS, Patriot и танки Abrams.

Дополнительно, они делятся опытом тактической медицинской помощи раненым вместе с украинскими медиками и хирургами, подчеркнул Байден.

В своей речи Байден вспомнил, что предупреждал российского президента Владимира Путина, который считал, что НАТО распадется "сразу после того, как я принял присягу".

"Я сказал ему в Швейцарии: "Вы хотите "финляндизации" Украины. Вы получите "НАТОизацию" Европы", - вспомнил Байден, как после вторжения России в Украину альянс НАТО стал "сильнее, чем когда-либо", когда в него вступили такие страны, как Швеция и Финляндия.

Решение о военной помощи Украине от США

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США.

Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Помощь США для Украины - поставки вооружения в Украину

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация на Харьковском направлении может внезапно измениться, и единственным решением, которое могут принять Соединенные Штаты Америки, является разрешение украинской армии использовать американское оружие для ударов по территории России, заявил аналитик американского Института изучения войны Джордж Баррос, информирует The Wall Street Journal.

Министерство обороны США сообщило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 275 миллионов долларов.

Первая группа украинских пилотов завершила обучение на истребителях F-16 на военной базе в Аризоне, США. Количество пилотов и точная дата выпуска не разглашается из соображений безопасности, сообщила представительница Воздушных сил Национальной гвардии США Эрин Ганниган.

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