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РФ собирает новую группировку войск на границе: Зеленский обратился к мировым лидерам

Юрий Берендий
26 мая 2024, 11:07
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Зеленский отметил, что в Саммите мира в Швейцарии примут участие официальные делегации из восьмидесяти стран мира.
РФ собирает новую группировку войск на границе: Зеленский обратился к мировым лидерам
Россия готовится к новому наступлению / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Российское военно-политическое руководство приняло решение о формировании новой ударной группировки войск вблизи границы с Украиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к мировым лидерам накануне Саммита мира из Харькова 26 мая.

По его словам, именно Россия является единственным источником агрессии и постоянно пытается расширить войну.

"Буквально сейчас, в эти дни, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места (Харькова - ред.) от очередной попытки российского наступления. Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда (от Харькова - ред.) на северо-запад - у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира", - отметил Зеленский.

видео дня

Кроме того он прокомментировал возможность переговоров с российским руководством. Зеленский подчеркнул, что Украина не один раз была обманута российской стороной в ходе переговоров между странами.

"И именно поэтому нужны глобальные усилия - Саммит мира с участием лидеров, которых России не обмануть. Саммит, который покажет, кто в мире действительно хочет завершить войну, а не просто заявить о прекращении огня, которое будет непременно нарушено российскими ракетами и артиллерией, как это уже происходило десятки, десятки раз до этого. Вместе со Швейцарией мы готовим такой Саммит. 15 июня его начало. Более восьмидесяти стран подтвердили свое участие", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что не существует нации, которая только собственными силами сможет завершить такой конфликт. Для этого необходимо активное участие мировых лидеров.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира в Швейцарии - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Джо Байден, вероятно, не примет участие в саммите мира в Швейцарии в июне, поскольку будет на мероприятии, посвященном сбору предвыборных средств в Калифорнии, вместе с голливудскими звездами, такими как Джордж Клуни, Джулия Робертс и другие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин не только пытается сорвать саммит мира, но и боится возможной встречи на нем.

Китай и Бразилия предлагают провести мирную конференцию, которую, возможно, признают как Россия, так и Украина. Китайцы и бразильцы согласовали текст "документа шести пунктов" для урегулирования украинского кризиса. Однако в этом документе нет осуждения преступлений России и требования о выводе российских войск из Украины.

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