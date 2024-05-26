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Не было шанса на успех: в ISW оценили провал российского наступления на Харьковщине

Юрий Берендий
26 мая 2024, 10:13обновлено 26 мая, 10:48
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В ISW отмечают, что если численность российской северной группировки войск достигнет запланированных 50-70 тысяч военных, им не удастся захватить Харьков.
Не было шанса на успех: в ISW оценили провал российского наступления на Харьковщине
В ISW предупредили о второй волне наступления на Харьковщине / Коллаж Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, ОК "Запад"

Российские оккупанты начали наступление на севере Харьковщины с применением ограниченного количества личного состава, в результате чего произошло снижение темпов вражеского наступления. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что наступление ограниченной группировки войск РФ в Харьковской области дало возможность украинским войскам осуществлять контратаки на этом направлении боевых действий.

"Вероятное преждевременное начало российских наступательных операций, похоже, подорвало успех России на севере Харьковской области", - говорится в аналитическом отчете.

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Отмечается, что обособленность российских подразделений, которые сейчас действуют на севере Харьковской области, и отсутствие решимости российских военных по привлечению имеющихся резервов к боевым действиям свидетельствует о том, что российские войска, возможно, пытаются достичь запланированной конечной численности Северной группировки войск перед активизацией наступательных операций и проведением следующих этапов наступательной операции на севере Харьковской области.

Аналитики добавляют, что с начала российского наступления на этом направлении боев в составе российской Северной группировки войск находилось 35 тысяч военных. В то же время по данным украинских источников, российское военно-политическое командование пыталось собрать вблизи международно признанной границы Украины с Россией группировку войск численностью от 50 до 70 тысяч военнослужащих.

"Российские войска, вероятно, начали наступательную операцию на севере Харьковской области раньше запланированного срока, используя недостаточное количество личного состава, надеясь закрепиться до того, как прибытие на фронт военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки сделает эту задачу еще более трудной", - отметили аналитики.

В отчете говорится, что российское командование, вероятно, готовится к проведению второй волны наступления, потому что в планах оккупантов было формирование ударной группировки войск численностью от 50 до 70 тысяч военных.

Аналитики отмечают, что сейчас российские войска стремятся создать "буферную зону" на севере Харьковской области и продвинуться в пределах радиуса действия артиллерии по городу Харькову.

"Непонятно, какую цель будет поддерживать второй этап операции, и имеют ли российские силы более амбициозную оперативную цель", - говорится в аналитическом отчете.

В ISW считают, что даже если численность российской северной группировки достигнет верхнего предела запланированной численности, у них все равно не будет достаточно живой силы для успешной операции по окружению или захвату Харькова.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - ситуация в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Волчанске российские войска перешли к уличным боям после небольших успехов на севере Харьковской области. Они понесли значительные потери в боях за город. Об этом сообщил главный командующий ВСУ Александр Сырский.

Армии Украины удалось контратаковать и вернуть под контроль ряд позиций к северу от Харькова в Харьковской области и продвинуться на юго-восток от населенного пункта Лукьянцы - северо-восток от Липцов. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны.

Журналист, писатель и публицист Александр Сотник считает, что у россиян нет достаточных сил для захвата Харькова.

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