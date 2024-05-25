Есть два способа: Кулеба назвал, как Запад может предотвратить удары по Харькову

У партнеров Украины есть два варианта, говорит глава МИД.

https://glavred.info/ukraine/est-dva-sposoba-kuleba-nazval-kak-zapad-mozhet-predotvratit-udary-po-harkovu-10567916.html Ссылка скопирована

Дмитрий Кулеба назвал способ противодействия ударам РФ / Коллаж: Главред, фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, скриншот YouTube

Российские оккупанты не могут захватить Харьков, поэтому пытаются его уничтожить, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"У партнеров Украины есть два способа предотвратить такие удары. Первый: больше Patriot и других систем ПВО для Украины", - написал он в соцсети Х, комментируя российский удар по Харькову в субботу.

Глава МИД также отметил, что второй способ - обеспечить Украину дальнобойным оружием, чтобы российские самолеты сбивались до того, как они сбросят бомбы.

видео дня

"Второй: Украина сбивает российские военные самолеты перед тем, как они сбросят бомбы на Харьков и другие города и общины. Обеспечить Украине дополнительную противовоздушную оборону и поддержать украинские удары по военным объектам в России. Действуйте сейчас", - добавил Кулеба.

Взрывы в Харькове 25 мая - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по строительному гипермаркету Харькова. В результате есть погибшие и раненые. Российские оккупанты атаковали гражданскую торговую инфраструктуру города управляемыми авиационными бомбами.

Напомним, президент Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на удар по Харькову. Президент Украины Зеленский назвал ракетный удар РФ по гипермаркету "проявлением российского безумия" и призвал партнеров предоставить больше ПВО.

Как сообщалось ранее, в момент воздушной тревоги сотрудники и посетители гипермаркета "Эпицентр" в Харькове, куда РФ сбросила авиабомбы, не успели эвакуироваться.

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред