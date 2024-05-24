Украина получит вооружение на $275 млн: США объявили о новом пакете помощи

США предоставили Украине новый пакет военной помощи для борьбы с Россией. Его сумма - 275 миллионов долларов. Об этом сообщило Минобороны США.
"Этот пакет, который является частью наших усилий, чтобы помочь Украине отразить наступление России под Харьковом, оценивается в 275 миллионов долларов. Он обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее самых насущных потребностей на поле боя", - говорится в заявлении Пентагона.
В состав пакета военной помощи вошли:
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм;
- 60-мм минометные мины;
- ракеты TOW с оптическим отслеживанием и проводным наведением;
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- стрелковое оружие и боеприпасы к нему и гранаты;
- боеприпасы для подрыва;
- противотанковые мины;
- тактические автомобили для эвакуации техники;
- каски, бронежилеты;
- средства химической, биологической, биологической, радиологической, ядерной защиты.
Это уже пятый пакет помощи, который США выделили Украине после получения нового финансирования от Конгресса.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 членами Альянса и партнерами, чтобы гарантировать, что отважные защитники Украины получат критические возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией", - отметили в заявлении американского министерства.
Что такое Пентагон?
Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.
Помощь Украине от США - последние новости
10 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Ее размер составляет 400 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.
Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США уже поставило на передовые позиции ВСУ в Украине часть вооружений из предыдущего пакета военной поддержки и сейчас активно работает над доставкой остальных вооружения и техники, в том числе и из нового пакета помощи.
Во время визита в Киев 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине пакета военной помощи на сумму в 2 млрд долларов. Этот пакет призван немедленно обеспечить Украину вооружениями, помочь Киеву в закупке оружия в других странах и инвестировать средства в украинскую инфраструктуру.
Читайте также:
- ВСУ с помощью оружия из США остановили армию РФ на Харьковщине - Bild
- Испания передаст большой пакет помощи: Умеров заявил о системах ПВО Patriot
- Ждут атак РФ: США готовят пакет помощи для Украины на $275 млн
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред