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Украина получит вооружение на $275 млн: США объявили о новом пакете помощи

Руслана Заклинская
24 мая 2024, 22:11
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Пакет военной помощи должен помочь Украине отразить наступление России на Харьковщине.
Украина получит вооружение на $275 млн: США объявили о новом пакете помощи
США объявили о новом пакете военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Министерство обороны США, Офис президента

США предоставили Украине новый пакет военной помощи для борьбы с Россией. Его сумма - 275 миллионов долларов. Об этом сообщило Минобороны США.

"Этот пакет, который является частью наших усилий, чтобы помочь Украине отразить наступление России под Харьковом, оценивается в 275 миллионов долларов. Он обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее самых насущных потребностей на поле боя", - говорится в заявлении Пентагона.

В состав пакета военной помощи вошли:

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  • боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм;
  • 60-мм минометные мины;
  • ракеты TOW с оптическим отслеживанием и проводным наведением;
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • стрелковое оружие и боеприпасы к нему и гранаты;
  • боеприпасы для подрыва;
  • противотанковые мины;
  • тактические автомобили для эвакуации техники;
  • каски, бронежилеты;
  • средства химической, биологической, биологической, радиологической, ядерной защиты.

Это уже пятый пакет помощи, который США выделили Украине после получения нового финансирования от Конгресса.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 членами Альянса и партнерами, чтобы гарантировать, что отважные защитники Украины получат критические возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией", - отметили в заявлении американского министерства.

Что такое Пентагон?

Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

Помощь Украине от США - последние новости

10 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Ее размер составляет 400 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США уже поставило на передовые позиции ВСУ в Украине часть вооружений из предыдущего пакета военной поддержки и сейчас активно работает над доставкой остальных вооружения и техники, в том числе и из нового пакета помощи.

Во время визита в Киев 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине пакета военной помощи на сумму в 2 млрд долларов. Этот пакет призван немедленно обеспечить Украину вооружениями, помочь Киеву в закупке оружия в других странах и инвестировать средства в украинскую инфраструктуру.

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