Пополнят силы за неделю: Свитан рассказал, готовит ли враг наступление на Сумы

Сегодня у России нет сил для операции в Сумской области, но пополнить свои войска она может за короткий срок, считает Свитан.

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Армия РФ может начать наступательные действия в Сумской области / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее предположил, что оккупационная армия России может начать наступательные действия в Сумской области. Стоит подчеркнуть, что такая угроза однозначно существует, но количества сил и средств, которые имеет противник в районе Сумской области, недостаточно для проведения таких операций, как на севере Харьковской области. Такое мнение высказал полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан.

В интервью Главреду он предположил, что если оккупанты перебросят под Сумы часть резервов, с того же Харьковского направления, то тогда они смогут продвинуться на глубину примерно 3-4 километра - до второй линии обороны.

"Три-четыре километра - минимальное расстояние от границы, а есть еще и позиции, которые расположены глубже. Ближе к границе нельзя было строить линию обороны из-за постоянных обстрелов дронами и артиллерией. Россияне не давали этого делать. Поэтому линию обороны пришлось строить в глубине нашей территории. "Серая зона" - как раз между границей и линией обороны. Её протяженность составляет около 10-12 км", - подчеркнул Свитан.

Полковник запаса добавляет, что россияне однозначно будут двигаться в "серую зону".

"Они могут зайти в Сумскую область так же, как и на север Харьковщины, если перебросят туда достаточное количество сил и средств. Если бы у противника в районе Сум были необходимые силы, он начал бы реализацию своих планов параллельно с харьковской операцией. Ведь с точки зрения военной логики ему выгодно создать "горячую точку" где-то еще", - рассказывает он.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, что будет с войсками России до конца года:

Свитан также подчеркивает, что по состоянию на сегодня у России нет сил для операции в Сумской области. Однако пополнить свои войска до такого же количества, как в районе Харькова, она может за срок до одной недели.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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