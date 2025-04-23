Украинцам будут по карману: цены на популярные продукты резко уменьшилась

Среди лидеров удешевления - популярный овощ, цена на который снизилась на 32 гривны.

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В апреле некоторые продукты стали доступнее / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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В Украине больше всего упала в цене капуста

Базовый продуктовый набор в апреле обойдется дешевле, чем за него платили в январе

Цены на продукты в течение последних нескольких месяцев в Украине стремительно росли. Однако с началом теплой весны тенденция начинает несколько меняться и некоторые товары снизились в цене.

Как свидетельствуют данные на сайте Минфин, по сравнению с январем 2025 года больше всего в Украине упали цены на некоторые овощи, рыбу, сахар и молоко. Например, средняя стоимость капусты снизилась на 32 гривны.

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На втором месте рыба, которая подешевела на 5,95 гривен. На 2,10 гривны дешевле теперь стоит и картофель. В то же время стоимость сахара и молока снизилась не так существенно, всего на 1,25 и 0,82 гривны соответственно.

По данным издания Телеграф, среднестатистический набор продуктов в апреле обойдется украинцам в среднем в 1501,60 гривну. Это на 79,45 гривен меньше, чем приходилось платить за такие же продукты украинцам в январе.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине самое популярное мясо для жарки - свинина за месяц подорожала более чем на 40 гривенза килограмм. При этом спрос на этот вид мяса растет.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что на этой неделе цены на качественную морковь в Украине снова начали расти. Теперь в среднем на рынке морковь продают по 30-40 грн за килограмм.

Накануне стало известно, что цены на овощи борщевого набора будут довольно высокими до начала поставок местных овощей нового урожая. Удешевления стоит ожидать в конце мая - начале июня.

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Что за ведомство Минфин? Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

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