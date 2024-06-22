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Электроэнергии не будет только 4 часа: графики отключения света на 23 июня

Ангелина Подвысоцкая
22 июня 2024, 19:54
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Графики отключения электроэнергии 24 июня будут задействованы для бытовых и промышленных потребителей только вечером.
Электроэнергии не будет только 4 часа: графики отключения света на 23 июня
Графики отключения света на 23 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине в воскресенье, 23 июня, будут действовать графики почасовых отключений света. Однако ситуация в энергосистеме ожидается значительно лучше. Об этом сообщает Укрэнерго.

Энергетики будут выключать свет для бытовых и промышленных потребителей. 23 июня графики будут применены только с 19:00 до 23:00.

"Причина - снижение потребления в выходной день. При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

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Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак России на украинскую энергетику имеют долгосрочный характер. Поэтому отключение электроэнергии станет частью жизни украинцев на последующие годы.

Также в июле этого года ситуация с отключением электроэнергии может ухудшиться и света может не быть до 10 часов подряд. Этот режим продлится до сентября, когда снова заработают два энергоблока атомных электростанций после ремонта.

Как сообщал Главред, Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций. До вторжения в 2022 году Украина производила около 55 ГВт электроэнергии, но эта мощность упала ниже 20 ГВт из-за атак и оккупации.

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