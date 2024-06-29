"Азов" пошел на штурм и отбросил врага: названо направление мощного удара

Успешными действиями отличились военные из 12-й бригады специального назначения.

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Бойцы "Азова" выбили россиян на Луганщине / Коллаж: Главред, Фото: t.me/azov_media

Подразделения Сил обороны Украины сумели отбросить российских оккупантов в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

О новом успехе украинских защитников идет речь в сообщении в Telegram ресурса DeepState.

Как уточняется, успешными действиями отличились украинские военные из 12-й бригады специального назначения.

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"Силы Обороны отбросили врага в Серебрянском лесничестве. Данная операция была осуществлена бойцами 12 БрСН Азов", - говорится в сообщении.

Кроме того, ресурс DeepState также публикует актуальную карту боевых действий.

/ deepstatemap.live

Бои на Донбассе

Как сообщалось ранее, бойцы Сил обороны Украины отбросили российских оккупантов от Тернов и Ямполевки в Донецкой области.

"В результате успешной операции, проведенной 12-й бригадой специального назначения "Азов", 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой и смежными подразделениями, Силы обороны откинули врага от Тернов и Ямполевки и закрепились на освобожденных позициях", - говорится в сообщении "Азова".

Бригада НГУ "Азов" 12-я бригада специального назначения "Азов" – тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов". "Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО. В ходе АТО/ООС "Азов" также принимал участие в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку. Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь в ходе полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что ВСУ удалось выбить оккупантов из одного микрорайона. ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал", заявил аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Напомним, Кирилл Буданов ранее дал тревожный прогноз насчет наступления РФ. Начальник ГУР ответил на вопрос о том, удастся ли ВСУ удержать Часов Яр.

Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

/ Главред

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