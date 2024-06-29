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ВСУ отбросили врага и закрепились на новых позициях: названо направление удара

Алексей Тесля
29 июня 2024, 15:38
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Российские военные штурмуют потерянные окопы, действуя хаотично и без всякого плана.
ВСУ отбросили врага и закрепились на новых позициях: названо направление удара
Украинские военные освобождают позиции на востоке / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 22 окрема механізована бригада

Бойцы Сил обороны Украины отбросили российских оккупантов от Тернов и Ямполевки в Донецкой области.

"В результате успешной операции, проведенной 12-й бригадой специального назначения "Азов", 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой и смежными подразделениями, Силы обороны откинули врага от Тернов и Ямполевки и закрепились на освобожденных позициях", - говорится в сообщении "Азова".

В результате боев российские оккупационные войска понесли тяжелые потери, в частности – вражеская техника уничтожалась десятками, личный состав - сотнями.

видео дня

Вместе с тем опубликовано видео с отбитых позиций вблизи Тернов, где российские военные штурмуют потерянные окопы, действуя хаотично и без всякого плана.

Смотрите видео - украинские защитники отбросили врага:

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Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что ВСУ удалось выбить оккупантов из одного микрорайона. ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал", заявил аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Напомним, Кирилл Буданов ранее дал тревожный прогноз насчет наступления РФ. Начальник ГУР ответил на вопрос о том, удастся ли ВСУ удержать Часов Яр.

Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

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