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Россияне пытаются пробиться к возвышенности на Харьковщине - Defense Express

Юлия Закрепа
19 июня 2024, 12:57
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Сейчас враг пытается пробиться к возвышенности, чтобы иметь возможность проще двигаться на Боровую, заявил Сергей Згурец.
Россияне пытаются пробиться к возвышенности на Харьковщине - Defense Express
Что происходит под Харьковом / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Аналитик Defense Express Сергей Згурец отметил, что противник имеет целью разрезать группировку ВСУ на два участка, чтобы контролировать зону Боровой.

"Противник сейчас осуществляет наступательные действия на значительно более широкой протяженности фронта, не только в зоне Боровой. Покровское, Кураховское направления остаются для противника приоритетными. Однако все участки фронта определенным образом взаимосвязаны. Когда мы говорим об оси Купянск-Сватово-Кременная, то этот участок для противника длительное время был и остается приоритетным. Ведь россияне хотят на всем этом участке вытеснить украинские войска за реку Оскол. Одним из элементов этой общей стратегии является накопление сил врага в зоне Боровой. План РФ - разрезать группировку ВСУ, которая удерживает позиции от Купянска до Кременной, на два участка, и контролировать зону Боровой, усложнив логистику наших группировок. Но сейчас это лишь одно из направлений, где враг попытается продвигаться", - рассказал аналитик в эфире телеканала "Еспресо".

Анализируя численность накопления сил противника, Згурец отметил, что враг будет реализовывать стратегию, когда значительное количество пехоты, при поддержке артиллерии, попытается пробиваться на Боровую.

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"Западная группировка противника от Купянска до Кременной составляет в пределах 110 тыс. личного состава. В зоне наступления на Боровую сконцентрировано около 10 тыс. личного состава. Боевой техники - 450 единиц, половина из которой составляет именно артиллерия", - отметил он.

Сейчас враг пытается пробиться к возвышенности, чтобы иметь возможность проще двигаться на Боровую, говорит Згурец.

"Два населенных пункта находятся собственно наверху. Между Боровой есть кряж. С того участка, где сейчас пытается наступать противник, есть возвышенность, к которой враг пытается пробиться. Ведь откуда будет проще двигаться на Боровую. Хотя все это теоретические расчеты, участок остается крайне важным. Сейчас враг там накопил значительное количество личного состава и артиллерии, это уже вышло в публичную плоскость. Поэтому это повлияет на то, чтобы Генштаб ВСУ усилил этот участок фронта. Это было сделано и раньше, потому что риск наступления в зоне Боровой был понятен", - добавил он.

Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Напомним, что после затишья оккупанты начали резко сунуть на Торецком направлении. В вечерней сводке сообщили, что подразделения авиации и ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли удары по пяти районам сосредоточения личного состава россиян.

Военный рассказал, как ВСУ сорвали наступление россиян на Харьковщине. Юрий Федоренко заявил, что россияне после попытки наступать в Харьковской области увязли на этом направлении. Резерв, который имеет противник, он применяет для пополнения численных потерь.

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