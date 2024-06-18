После затишья оккупанты начали резко сунуть на Торецком направлении - ВСУ

Новые артиллерийские удары с территории России нанесли пограничные населенные пункты Сумской области.

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Оккупанты сунут на Торецком направлении / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что на фронте с начала суток произошло уже 86 боевых столкновений. После длительного затишья российские войска активизировались на Торецком направлении.

Как отмечают в пресс-службе Генштаба, украинские воины мужественно отражают атаки врага. Работает разведка, артиллерия, авиация и беспилотные системы.

В вечерней сводке сообщили, что подразделения авиации и ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли удары по пяти районам сосредоточения личного состава россиян, двум пунктам управления, одному командно-наблюдательному пункту, двум средствам ПВО противника.

видео дня

На Харьковском направлении продолжаются два боевых столкновения в районе Волчанска. В течение дня общие потери россиян составляют здесь 105 человек (безвозвратные и санитарные). Также уничтожен один вражеский танк, одна БМП, две артсистемы, восемь единиц автомобильной техники и одна - специальной техники.

На Купянском направлении зафиксировано девять вражеских попыток вклиниться в наши оборонительные рубежи. Продолжается отражение двух штурмов в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое.

На Лиманском направлении происходит еще одно боестолкновение вблизи Тернов, а общее число вражеских штурмовых действий возросло до 11.

На Северском направлении враг прибегал к штурмовым действиям 14 раз. Продолжается бой с российскими захватчиками вблизи населенного пункта Спорное.

На Краматорском направлении оккупанты не оставляют попыток улучшить свое положение в микрорайоне Новый города Часов Яр. Боевое столкновение продолжается.

На Торецком направлении российские оккупанты активизировались и начали сразу пять штурмовых действий - в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Северное и Южное. Силы обороны Украины контролируют ситуацию и дают отпор агрессору.

Наибольшую активность противник проявляет на Покровском направлении. Количество боевых столкновений с начала суток возросло до 26. Продолжается отражение 12 атак россиян, в частности в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Новоселовка Первая и Сокол.

На Кураховском направлении захватчики уже четыре раза осуществляли штурмовые попытки на локации Красногоровки. Два боевых столкновения продолжаются.

На Времовском направлении украинские воины отражают атаку оккупантов в районе Урожайного.

Новые артиллерийские удары с территории России понесли приграничные населенные пункты Сумской области. Так, село Турья было обстреляно с направления Графовка (РФ), Волковка и Ходино - из Старой Николаевки (РФ), Сидоровка - со стороны Поповки (РФ).

"На остальных направлениях обстановка остается без существенных изменений", - добавили в Генштабе.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что в ВСУ рассказали об успешных контратаках на фронте. Силы обороны Украины проводят успешные контратаки и занимают огневые точки противника на определенных участках фронта. По его словам, на определенных участках фронта Силы обороны осуществляют успешные действия, и врагу приходится перейти к обороне.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную задачу Сил обороны на фронте. Глава государства отметил, что сейчас ситуация уже лучше, она стабилизировалась благодаря бойцам ВСУ, однако пока рано говорить о планах на год.

В ВСУ раскрыли детали боев за Волчанск. Станислав Бунятов рассказал подробности боев за Волчанск Харьковской области и сообщил, что российские оккупанты заблокированы на территории Агрегатного завода. Блокировка россиян на Агрегатном заводе существенно на ситуацию в Волчанске не повлияла.

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