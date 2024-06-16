ВСУ улучшили ситуацию: Зеленский назвал главную задачу Сил обороны на фронте

В ближайшее время благодаря партнерам будет усиление украинских защитников, говорит президент.

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Владимир Зеленский рассказал о задачах ВСУ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4 окрема танкова бригада

Президент Владимир Зеленский назвал главную задачу на сегодня Сил обороны Украины на поле боя.

"Если честно, то наша задача сегодня - не дать возможности успеха РФ в наступательной операции на Харьковщине", - подчеркнул он в ходе пресс-конференции по итогам саммита мира в Швейцарии, которая транслировалась на Youtube-канале Офиса президента.

Глава государства отметил, что сейчас ситуация уже лучше, она стабилизировалась благодаря бойцам ВСУ, однако пока рано говорить о планах на год.

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"Считаю, что в ближайшее время благодаря партнерам будет усиление наших воинов и ответ захватчикам на поле боя будет сильнее", - сказал он.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

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Ранее сообщалось о том, что украинские бойцы пошли на штурм и выбили врага. Оккупанты наносят удары управляемыми авиабомбами по позициям украинских защитников, рассказал Виталий Литвин.

Напомним, ранее в ВСУ раскрыли детали боев за Волчанск. В районах населенных пунктов Тихое и Волчанск продолжаются боевые столкновения, рассказали в Генштабе.

Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.

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