УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ улучшили ситуацию: Зеленский назвал главную задачу Сил обороны на фронте

Алексей Тесля
16 июня 2024, 18:16
49
В ближайшее время благодаря партнерам будет усиление украинских защитников, говорит президент.
ВСУ улучшили ситуацию: Зеленский назвал главную задачу Сил обороны на фронте
Владимир Зеленский рассказал о задачах ВСУ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4 окрема танкова бригада

Президент Владимир Зеленский назвал главную задачу на сегодня Сил обороны Украины на поле боя.

"Если честно, то наша задача сегодня - не дать возможности успеха РФ в наступательной операции на Харьковщине", - подчеркнул он в ходе пресс-конференции по итогам саммита мира в Швейцарии, которая транслировалась на Youtube-канале Офиса президента.

Глава государства отметил, что сейчас ситуация уже лучше, она стабилизировалась благодаря бойцам ВСУ, однако пока рано говорить о планах на год.

видео дня

"Считаю, что в ближайшее время благодаря партнерам будет усиление наших воинов и ответ захватчикам на поле боя будет сильнее", - сказал он.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что украинские бойцы пошли на штурм и выбили врага. Оккупанты наносят удары управляемыми авиабомбами по позициям украинских защитников, рассказал Виталий Литвин.

Напомним, ранее в ВСУ раскрыли детали боев за Волчанск. В районах населенных пунктов Тихое и Волчанск продолжаются боевые столкновения, рассказали в Генштабе.

Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТГВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский военная агрессия РФ война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ улучшили ситуацию: Зеленский назвал главную задачу Сил обороны на фронте

ВСУ улучшили ситуацию: Зеленский назвал главную задачу Сил обороны на фронте

18:16 Украина
Зеленский объявил о сроках получения истребителей F-16

Зеленский объявил о сроках получения истребителей F-16

18:15 Политика
Украинские бойцы пошли на штурм и выбили врага: офицер НГУ назвал направление

Украинские бойцы пошли на штурм и выбили врага: офицер НГУ назвал направление

17:13 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп на завтра 17 июня: Весам - резкий спад энергии, Козероги - говорите всему да 3608

Гороскоп на завтра 17 июня: Весам - резкий спад энергии, Козероги - говорите всему "да"

Найти число 629 среди 692 смогут только люди с необычайным зрением: сложная загадка 3536

Найти число 629 среди 692 смогут только люди с необычайным зрением: сложная загадка

В ответ кричали все вокруг: президент Литвы внезапно воскликнул лозунг на Саммите мира 3152

В ответ кричали все вокруг: президент Литвы внезапно воскликнул лозунг на Саммите мира

Поздравления с Днем отца - трогательный картинки и сильные слова 2882

Поздравления с Днем отца - трогательный картинки и сильные слова

Последние новости

18:56

Пивоваров расплакался прямо во время концерта: кадры, растрогавшие фанов

18:16

ВСУ улучшили ситуацию: Зеленский назвал главную задачу Сил обороны на фронте

18:15

Зеленский объявил о сроках получения истребителей F-16

17:52

Как выглядит сейчас 30-летняя дочь Пономарева: звезда показал архивное фото

17:13

Украинские бойцы пошли на штурм и выбили врага: офицер НГУ назвал направление

Что присходит на Саммите мира в Швейцарии: главноеЧто присходит на Саммите мира в Швейцарии: главное
16:52

Почему собака ест траву: эксперты рассказали, чего не хватает животному

16:48

Зеленский об ультиматуме Путина: "умножил на ноль" желание закончить войну

16:48

Переговоры с Россией, планы Украины и позиция Китая: главные заявления Зеленского

16:33

Аж сияет: уборщица показала, как правильно чистить унитазВидео

Реклама
16:25

Дожди и температура до +36°С: украинцам назвали самый жаркий день недели

15:27

У Байдена усомнились в здравом уме Путина после его "мирных предложений" Украине

15:26

Формула Зеленского и РФ на переговорах: опубликован текст декларации Самита мира

15:12

Почему нельзя допустить мнимого мира в Украине: у Зеленского сделали заявление

15:04

Будут ли электронные повестки и направления на ВВК: в Раде дали ответ

14:44

"Это только начало": президент Латвии назвал примерную дату второго Саммита мира

14:40

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 июня: у кого зашуршит в карманах

14:30

МАГАТЭ годами лелеяло ядерщиков в Иране и учило их в РФ - Bild

14:26

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня: Весам - ссоры, Тельцам - дорога

14:22

"Мы заставим их сдаться": Мелони отличилась жестким заявлением по России

14:01

Мухи будут облетать дом десятой дорогой: бабушкино средство борьбы с насекомымиВидео

Реклама
13:40

Премьер Нидерландов назвал "правильным" отсутствие России на Саммите мира

13:19

Процесс на годы: экс-глава МИД назвал четкие сроки вступления Украины в ЕС

13:07

Продолжается второй день Саммита мира в Швейцарии: главное

13:01

Текст декларации Саммита мира готов: Кулеба ответил, учтена ли позиция Украины

12:46

Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 июня: Львы - слушайте сердце, Ракам - романтика

12:46

Евро-2024 Румыния – Украина: анонс матча, прогноз букмекеров, где смотретьВидео

12:05

Трамп хочет свернуть помощь Украине: разразился угрозами, не меняя текст

11:51

ВСУ перехватили инициативу на Харьковщине: комбат назвал решающий фактор

11:29

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 июня: Водолеям - прибыль, Весам - конфликты

11:00

Слава Демин поинтриговал фанатов словами в ответ на слухи о романе с Ксенией Мишиной

10:51

Поздравления с Днем отца - трогательный картинки и сильные слова

10:44

Окружение россиян в Волчанске: в ISW указали на важный аспект

10:24

Раздадут деньги на оплату ЖКХ: в Минсоцполитики рассказали, как их получить

09:58

Мирный саммит в Швейцарии: Шольц ответил, обсуждали ли "мирный план Путина"

09:42

Санкции США против Мосбиржи: почему война становится для Путина слишком дорогоймнение

09:10

Ключевой результат Саммита мира: в 3 ОШБр сделали заявление о победе Украины

08:52

Василий Вирастюк впервые показал родившую ему сына новую возлюбленную

08:42

Россияне попали в полное окружение на Харьковщине: известна судьба оккупантов

08:09

Кого из мужчин могут принудительно доставлять в ТЦК: в Раде ответили

07:35

Какими будут основные тезисы финальной декларации Саммита мира - Reuters

Реклама
05:28

Гороскоп на завтра 17 июня: Весам - резкий спад энергии, Козероги - говорите всему "да"

04:10

"Гнуться, но не ломаться": чем особенна новая стратегия ВСУ на поле боя - АР

03:30

Найти число 629 среди 692 смогут только люди с необычайным зрением: сложная загадка

01:30

Засияет как из автосалона: каким средством отмыть салон автомобиляВидео

00:16

Италия пообещала Украине новую помощь: Таяни сделал неожиданное заявление на саммитеФото

15 июня, суббота
23:51

Принц Луи станцевал смешной танец во время официальной церемонииВидео

23:06

Жалеют, что РФ не пригласили: две страны удивили циничными заявлениями на саммите мираФото

22:06

В ответ кричали все вокруг: президент Литвы внезапно воскликнул лозунг на Саммите мираФотоВидео

21:56

"РФ выбрала войну, а не дипломатию": Шольц сказал, как завершить войну и достичь мираФото

21:26

ВСУ могут бить по ракетным установкам в РФ, НАТО ослабит ограничения - Столтенберг

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять