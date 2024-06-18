'Будет адекватный ответ': в ВСУ сделали заявление об ударном 'кулаке' РФ на Луганщине

Силы обороны готовы к любому развитию событий, руководство в курсе ситуации и принимает ответные меры, рассказал представитель ОСГВ "Хортица".

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ВСУ готовы к наступлению оккупантов в Луганской области / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 4 отдельная танковая бригада

Не стоит паниковать из-за сообщений о наступлении оккупантов в Луганской области. Руководство ВСУ и высшее политическое руководство государства знает о ситуации и принимает соответствующие меры. Об этом рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Руководству и Вооруженных сил, и высшему политическому руководству государства известна эта информация, принимаются соответствующие меры, то есть о враге все известно", - сказал спикер.

Волошин отметил, что подробную информацию о подготовке и обеспечении вражеской группировки может предоставить Главное управление разведки Минобороны Украины, которое активно действует на этом направлении.

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"Я скажу от нашей группировки, что Силы обороны и ВСУ обороны готовы к любому развитию событий. И наши защитники дадут адекватный ответ на том направлении", - добавил спикер.

Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

Новое заявление Третьей штурмовой бригады

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов подчеркнул, что своим заявлением военные его бригады хотели сделать "выстрел в две мишени".

"Мы в том числе информируем население и пытаемся реально рассказать, что сейчас происходит на переднем крае в целом на линии боевого соприкосновения. И также мы говорим о том, что нам нужны резервы, - пояснил майор в эфире телемарафона.

Кудряшов отметил, что 3 отдельная штурмовая бригада является одной из передовых воинских формирований Вооруженных сил Украины, которая всегда действует в самых горячих точках страны. По его словам, бригаде нужна помощь для того, чтобы более эффективно и безопасно выполнять боевые задачи на передовой.

Наступление РФ - последние новости с фронта

Напомним, военные Третьей штурмовой бригады сообщили, что россияне подготовили группировку до 10 тысяч человек для наступления на границы Луганской области. Военные утверждают, что оккупанты наступают танковыми полками, привлекли артиллерию и дополнительные отряды частных военных компаний.

Также российские оккупанты, вероятно, взяли под контроль село Новоалександровка, расположенное в 20 км к северу от Авдеевки Донецкой области. Это создает угрозу для основного пути снабжения ВСУ на востоке.

Как сообщал Главред, несмотря на напряженную ситуацию и постоянные штурмы, ВСУ проводят успешные контратаки на Харьковщине. Украинским военным удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в районе села Глубокое, к северу от Харькова. В то же время ВСУ удалось перебить логистические пути оккупантов, в частности в Липцах где враг уже не может применять бронетехнику.

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