В Донецкой области оккупанты обезглавили военного ВСУ: Костин раскрыл детали зверства

Командиры оккупантов отдали приказ не брать в плен украинских защитников, рассказал генпрокурор Украины.

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Россияне жестоко убили украинского защитника / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Офис Генпрокурора

В Донецкой области российские оккупанты обезглавили украинского военного. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в Twitter.

Генпрокурор Украины рассказал, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, а вместо этого убивать их с нечеловеческой жестокостью - путем обезглавливания. Случай такого издевательства над украинским защитником зафиксирован в Донецкой области.

"Это ужасное варварство, которому не место в 21-м веке. И это очередное доказательство, что военные преступления, которые совершает агрессор - не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима", - подчеркнул Костин. видео дня

По его словам, преступные приказы отдали на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск. Он также подчеркнул, что Украина не оставит эти преступления безнаказанными и призвал международное сообщество изолировать и наказать страну-террористку.

Кто такой Андрей Костин? Андрей Евгеньевич Костин (род. 17 апреля 1973, Одесса) - украинский юрист и политик, народный депутат Украины IX созыва. Член правящей партии "Слуга народа", Генеральный прокурор Украины с 28 июля 2022 года и член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 4 августа 2022 года, пишет Википедия.

Преступления российских оккупантов - жестокие убийства украинских военных

Напомним, 20 декабря 2022 года оккупанты жестоко расстреляли безоружного украинского военного после того, как тот произнес "Слава Украине". СБУ официально подтвердила, что погибший - Александр Мациевский, снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Украинская разведка установила личности российских оккупантов, которые жестоко казнили украинского военного, обезглавив его. По словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, известна также примерная местность, где могло произойти это преступное деяние.

Как сообщал Главред, украинские военные во время контрнаступления в 2022 году освободили село Богородичное в Донецкой области, где обнаружили ужасные последствия российской оккупации. Оккупанты обезглавили и обокрали украинских военных и местных жителей, а также разрушили церковь, снесли иконы и разграбили дома.

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