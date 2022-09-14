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Тела без головы лежали на дороге: в Богородичном оккупанты обезглавили людей и сняли с них обувь

14 сентября 2022, 09:53

Российские оккупанты жестоко убили украинских военных и местных жителей.

Богородичное
Оккупанты жестко убили людей в Богородичном Донецкой области / Алексей Кашпоровский

Украинские военные в ходе контрнаступления освободили село Богородичное Донецкой области, но увиденное их шокировало. Российские оккупанты зверски убили и обокрали украинских военных и местных жителей. Об этом заявил военный журналист Алексей Кашпоровский, сообщает ТСН.ua.

Журналист отметил, что тела украинцев лежали вдоль дороги, некоторые были без головы.

"Украинские военные зашли в село утром, а я приехал после обеда. Убитых оккупантами местных было найдено полдесятка, но, насколько понятно, это было только начало. Это были те, чьи тела пособирали вдоль дороги. На улицах был ощутимый трупный запах", - сказал Алексей Кашпоровский.

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Оккупанты сняли обувь с мертвых украинских защитников. Местные рассказали, что убитых родственников спешно приходилось хоронить за домом.

Российским военным стало мало того, что они украли у местных жителей и они решили обокрасть церковь.

"Оккупанты ограбили церковь, в которой жили и нагадили. Часть икон из нее была найдена в поле. Также было разграблено немало домов. Кстати, в этом селе немало зажиточных квартир. Но сбежали отсюда русские как тараканы. Даже еду не успели доварить", - добавил журналист.

Можно предположить, что это не единственные ужасы, о которых будет становиться известно на протяжении всей деоккупации.

Освобождение оккупированных территорий

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о том, что деоккупация региона начнется с освобождения Кременной и Сватово. Российские оккупанты уже вывели свои войска из Кременной, партизаны повесили там украинский флаг.

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