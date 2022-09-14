Генерал-разведчик назвал две цели контрнаступления ВСУ на Харьковщине

Бойцы ВСУ в освобожденном Изюме / t.me/operativnoZSU

Харьковское направление было выбрано для наступления Вооруженных сил Украины для создания зоны безопасности в этом регионе и защиты Харькова и области от постоянных обстрелов российских оккупантов.

Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

Он напомнил о том, что российские оккупанты непрерывно обстреливает Харьков из Градов, Ураганов, Смерчей, которые бьют до 40 км.

"Следовательно, если отодвинуть российские войска хотя бы на 50 км от Харькова, это позволит обеспечить определенную безопасность городу, а, кроме того, также не допустить осуществления российской группировкой новых наступательных операций на Харьковщине", - уточнил экс-глава СВР.

При этом он напомнил, что из тех районов, где ВСУ проводят контрнаступательную операцию на Харьковщине, россияне планировали ударить по Славянску.

"Следовательно, освобождение Харьковщины очень важно и для безопасности Харькова и области, и для безопасности Донецкой области, чтобы предотвратить ее полный захват", - добавил Маломуж.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

Читайте еще: