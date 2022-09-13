Контрнаступление ВСУ только начинается, но РФ еще имеет силы - Блинкен

Контрнаступление ВСУ только начинается / коллаж фото Reuters, Генштаб ВСУ

Контрнаступление украинских военных только начинается. Однако ВСУ уже удалось достичь "значительного прогресса" на фронте. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он добавил, что наступление имеет лишь одну цель - возвращение захваченных Россией земель.

"То, что они сделали, было очень методично спланировано", - сказал Блинкен.

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Блинкен акцентировал внимание на том, что украинцы достигли значительного прогресса на северо-востоке, а "это все еще первые дни".

"Россия совершила агрессию. Я думаю, учитывая цену, которую она платит, она может и должна ее остановить", - сказал он.

Госсекретарь США, что война еще будет продолжаться, потому что Россия еще имеет силы и вооружение.

Освобождение оккупированных территорий

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о том, что деоккупация региона начнется с освобождения Кременной и Сватово. Российские оккупанты уже вывели свои войска из Кременной, партизаны повесили там украинский флаг.

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