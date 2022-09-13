Российские оккупанты сбежали из Кременной на Луганщине: ВСУ еще в город не зашли - Гайдай

Российские оккупанты сбежали из Кременной на Луганщине / Коллаж фото Telegram Гадай, ОПУ, Reuters

Российские оккупанты позорно сбежали из Кременной на Луганщине, хотя ВСУ еще даже не зашли в город. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Он отметил, что масштабная деоккупация региона начнется именно с освобождения Кременной и Сватово. Оккупанты уже начали стягивать к этим населенным пунктам свою технику.

Гайдай рассказал, что украинские партизаны уже повесили украинский флаг в Кременной.

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"На сегодняшний день Кременная полностью пуста - росармия город покинула. Там развевается украинский флаг, который подняли партизаны. Несколько похожая ситуация в Старобельске", - сказал Гайдай.

Он добавил, что в Сватово ситуация очень похожая. Там оккупанты начали убегать, но через некоторое время решили вернуться. Вокруг Лимана продолжаются бои.

Освобождение оккупированных территорий

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

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