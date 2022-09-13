Контрнаступление ВСУ на Харьковщине: оккупанты в панике бежали посреди ночи, а о гауляйтеров забыли

Российские оккупанты и гауляйтеры бегут из Харьковщины / Коллаж фото Reuters

После того, как украинская армия пошла в мощное контрнаступление на Харьковщине, оккупанты начали убегать. Делали это они так быстро, что забыли про гауляйтеров. Коллаборантам пришлось самостоятельно бежать в сторону РФ. Об этом рассказал лидер добровольческого подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко в эфире телемарафона.

Оккупанты бежали ночью, а коллаборанты теперь стоят в очереди на выезд.

"Очень много гауляйтеров уже стоят в очереди на выезд. Российские военные не предупредили их, что будут убегать ночью. Предатели с утра бежали за ними. Кого-то поймали, кого-то - нет. Полиция и СБУ будут искать коллаборантов. О них сообщает и местное население", – сказал Кожемяко.

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Он добавил, что люди, которые остались на освобожденной территории, были рады приходу украинских защитников и даже предлагали бойцам ночевать у них, чтобы те не шли дальше.

"Мы встречали там людей, и выглядело так: те, кто хочет жить в РФ, уже покинули эти населенные пункты, а кто остался, тот за Украину. В одном из них к нам вышла семья – мужчина и женщина. Их сын служит в ВСУ и они пообщались с нами", – рассказал военный.

Люди, находившиеся в оккупации, очень уставшие психологически, им даже трудно радоваться.

Напомним, на границе с Россией образовались огромные очереди. Однако россияне не пускают коллаборантов, которым были выданы российские паспорта на территории Украины.

Освобождение оккупированных территорий

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

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