УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине: оккупанты в панике бежали посреди ночи, а о гауляйтеров забыли

13 сентября 2022, 09:53

Предатели стоят на границе с Россией в длинной очереди.

Российские военные, российские оккупанты
Российские оккупанты и гауляйтеры бегут из Харьковщины / Коллаж фото Reuters

После того, как украинская армия пошла в мощное контрнаступление на Харьковщине, оккупанты начали убегать. Делали это они так быстро, что забыли про гауляйтеров. Коллаборантам пришлось самостоятельно бежать в сторону РФ. Об этом рассказал лидер добровольческого подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко в эфире телемарафона.

Оккупанты бежали ночью, а коллаборанты теперь стоят в очереди на выезд.

"Очень много гауляйтеров уже стоят в очереди на выезд. Российские военные не предупредили их, что будут убегать ночью. Предатели с утра бежали за ними. Кого-то поймали, кого-то - нет. Полиция и СБУ будут искать коллаборантов. О них сообщает и местное население", – сказал Кожемяко.

Видео дня

Он добавил, что люди, которые остались на освобожденной территории, были рады приходу украинских защитников и даже предлагали бойцам ночевать у них, чтобы те не шли дальше.

"Мы встречали там людей, и выглядело так: те, кто хочет жить в РФ, уже покинули эти населенные пункты, а кто остался, тот за Украину. В одном из них к нам вышла семья – мужчина и женщина. Их сын служит в ВСУ и они пообщались с нами", – рассказал военный.

Люди, находившиеся в оккупации, очень уставшие психологически, им даже трудно радоваться.

Напомним, на границе с Россией образовались огромные очереди. Однако россияне не пускают коллаборантов, которым были выданы российские паспорта на территории Украины.

Освобождение оккупированных территорий

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

Другие новости:

война в Украине Харьковская область российское вторжение государственная измена контрнаступление ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:07

С юбилеем мужчине – оригинальные поздравления, сердечные открытки и картинки к празднику

09:53

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине: оккупанты в панике бежали посреди ночи, а о гауляйтеров забылиВидео

09:33

ТОП-7 продуктов, которые прекрасно помогают снять стресс

09:29

Неприятности окружают на каждом шагу: 10 имен, которые притягивают болезни в свою жизньВидео

09:25

На Донетчине в боях с оккупантами погиб известный танцор балета Александр ШаповалВидео

Реклама
09:11

Война - это единственный путь к мирумнение

09:07

День парикмахера в Украине: поздравления и картинки к празднику

08:57

Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2022: Ракам – обиды, Девам – разочарование, Козерогам – знаки судьбыВидео

08:48

Изменников не любят: пограничники не пускают в РФ с выданными в Украине русскими паспортамиВидео

08:14

"С россиянами произошла какая-то беда у Лимана": Арестович озвучил новые детали о боях с оккупантамиВидео

07:42

Войска РФ отошли с Киселевки и открывают ВСУ путь к северо-западной части Херсона - ISW

07:30

Когда полезнее пить кофе – до или после еды

07:00

Когда Украина сможет доставать ракетами до Москвы и получит самолеты F-16 – интервью с Юрием ИгнатомВидео

06:55

Между Азербайджаном и Арменией вспыхнули бои на границеВидео

06:49

Теперь мы их "играем", и мы их сделаем.мнение

06:12

Крутые поздравления с Днем программиста своими словами, стихи, смс и открытки

05:20

Две области Украины атакует снег в сентябре: синоптики обновили прогнозВидео

04:40

Самые крутые овощи: какие плоды нужно обязательно есть каждый день

04:05

Рожденные в год Крысы: какой характер, кто станет лучшей парой и в какой сфере сулит удача

03:30

Арктический холод и заморозки: украинцев предупредили об аномалии с "потопом"Видео

Реклама
03:20

Поможет один дешевый ингредиент: как сделать, чтобы рыба не прилипала и не разваливалась на сковородеВидео

02:47

Сладкий пирожочек или секси-кошка: Анна Неплях в кружевном белье показала формы на балконе

02:15

У РФ недостаточно сил, чтобы удержать Крым – генерал РоманенкоВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, почему оккупантам грозит обвал обороны из-за ударов ВСУВидео

01:04

Практически как в сказке: 3 знака зодиака – в списке счастливчиков неделиВидео

00:51

Приметы на 13 сентября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в опасностьВидео

12 сентября, понедельник
23:52

На Харьковщине ВСУ уничтожили российской техники на 700 млн долларов - Forbes

23:41

Разъяренная "шальная императрица" Аллегрова в гневе устроила скандал в КремлеВидео

23:19

Когда в Украине ожидается осенний пик коронавируса и в чем его опасность: ответ ВОЗ

23:01

Наступление ВСУ: Арестович рассказал о невероятном масштабе освобожденных территорийВидео

22:53

Как правильно мыть ёршик для туалета и как его дезинфицировать: главные секреты

22:41

"Пополнен обменный фонд": ВСУ при контрнаступлении взяли в плен высокопоставленных офицеров РФВидео

22:26

В разведке поведали, как считают потери оккупантов и почему о них молчит РоссияВидео

22:10

Контрнаступление ВСУ: в Минобороны назвали новые данные об освобожденных территорияхВидео

21:49

"Ты – больной старик!": у гроба Елизаветы II набросились на сына королевыВидео

21:47

Украина запросила у США вооружение для продолжения наступления в 2023 году - WSJВидео

21:42

Макс Барских объявил о том, что берет новый псевдоним: "Слишком много горя и страданий"

21:26

В Херсоне партизаны взорвали коллаборантку Татьяну ТомилинуВидео

21:14

В Украину несется морозный циклон: синоптики назвали области, которые будут плаватьВидео

21:14

Зеленский признался, может ли завершиться война, пока Путин прибывает при властиВидео

Реклама
21:02

Чарли пальцы-сосиски: о какой болезни "говорят" руки 73-летнего монархаВидео

20:47

"Мы проигрываем, ВСУ нас окружают": оккупант жалуется, что у военных РФ на Харьковщине нет шансов выжитьВидео

20:36

Последняя воля королевы: о чем попросила Елизавета II перед смертью и кого выбрала для исполненияВидео

20:29

"Словно ветром снесло": жители рассказали, как россияне с позором бежали из БалаклеиВидео

20:10

Приметы на 14 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы удачу не потерятьВидео

19:41

РФ временно приостановила отправку новых подразделений в Украину: в чем причинаВидео

19:31

ВСУ освободили Богородичное на Донетчине: оккупанты во время побега взорвали церковьВидео

19:20

Кто возьмет на себя грязную работу по устранению Путина от властимнение

19:16

Любимчики фортуны: знаки восточного гороскопа с наибольшим везением

19:12

"Вот и "стена Яценюка": украинские бойцы дошли до границы с РоссиейВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на сентябрьГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябре
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять