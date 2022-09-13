"В него рожок всадили, а он идет": оккупант в панике из-за "бессмертных" бойцов ВСУ

Российский оккупант рассказал о "бессмертии" украинских военных / Коллаж фото Генштаб ВСУ, УНИАН

Российский оккупант в панике рассказал жене о том, какие непобедимы украинские военные и заявил, что их даже пули не останавливают. Об этом стало известно из телефонного разговора, который перехватила украинская разведка.

Он рассказал о том, что российские военные обстреливают украинские позиции из разного оружия, но ВСУ все равно идут вперед.

"Их там очень много. Там и танки, и все, что только можно, жгут. Вон писали, что и "Солнцепеки", и бомбят, а они вперед идут", - говорит оккупант.

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Российские военные не могут противостоять ВСУ. Оккупант признался, что они пытаются убить украинских бойцов, а те защищают свою землю до последнего.

"В типа (украинского военного - Главред) стреляли три раза, а он шел на нас. В него рожок всадили, а он идет. Он падает, встает и идет. Он стреляет", - в панике рассказал оккупант.

Освобождение оккупированных территорий

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о том, что деоккупация региона начнется с освобождения Кременной и Сватово. Российские оккупанты уже вывели свои войска из Кременной, партизаны повесили там украинский флаг.

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