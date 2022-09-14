Россиян удивило контрнаступление ВСУ на Харьковщине – Пентагон

В США оценили контрнаступление ВСУ / Reuters

В Пентагоне прокомментировали контрнаступательную операцию Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

По словам пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пэта Райдера, единственными, для кого стала удивлением скорость наступления украинских военных на Харьковщине, были солдаты российской армии, сообщается на сайте Минобороны США.

"Для США эффективность контрнаступления украинских сил под Харьковом не стала удивлением. Судя по данным, которые Пентагон имеет относительно ответных действий российских оккупантов, возможно, это стало сюрпризом именно для русских", - заявил он.

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По данным Райдера, наступление ВСУ в Харьковской области вынудило существенную часть российских подразделений уйти через границу на территорию России.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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