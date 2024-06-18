Опасно для ВСУ: стало известно о возможном продвижении оккупантов возле Авдеевки

Следующей целью российских захватчиков, вероятно, станет село Воздвиженка, отмечают в разведке.

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Оккупанты, вероятно, продвинулись возле Авдеевки / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 43 отдельная механизированная бригада

Войска страны-агрессора России, вероятно, взяли под контроль село Новоалександровка, расположенное примерно в 20 км к северу от Авдеевки Донецкой области. Это создает угрозу для одного из основных путей снабжения Сил обороны на востоке. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

Сообщается, что в этом районе в течение 2024 года шли ожесточенные бои и Россия постепенно продвигалась вперед с момента захвата Авдеевки в феврале 2024 года.

Как подчеркивают аналитики, оккупация Новоалександровки позволит российским войскам приблизиться к дороге Т-05-04, которая является одним из основных путей снабжения Сил обороны на востоке.

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В британской разведке также добавляют, что следующей целью российских захватчиков, вероятно, станет село Воздвиженка. Оккупанты стремятся перерезать дорогу и нарушить украинскую логистику.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Ситуация в Авдеевке - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, оккупационная армия России совершили прорыв на северо-запад от Авдеевки, пройдя 3 км вглубь позиций ВСУ до поселка Очеретино.

Известно, что дальнейшее наступление врага на этом направлении фронта может быть опаснее оккупации Авдеевки.

Страна-агрессор Россия усилила удары управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами по украинским позициям и использует это для медленного, но уверенного одержания побед. Этому способствует разбросанное и непоследовательное прикрытие противовоздушной обороны вдоль фронта.

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