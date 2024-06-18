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Три точки напряжения: названы направления, где враг больше всего давит на ВСУ

Мария Николишин
18 июня 2024, 00:25
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Россияне пытаются сбросить наших морских пехотинцев с берега, говорит Павел Лакийчук.
Три точки напряжения: названы направления, где враг больше всего давит на ВСУ
Направления, на которых россияне больше всего давят на ВСУ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

На линии фронта на юге Украины сейчас существуют три точки напряжения: в районах Угледара Донецкой области, Орехова Запорожской области и на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом заявил руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, передает FREEДOM.

"Если Угледар относить к Южному направлению, то вот первая точка напряжения - это Угледарский выступ. Далее - бои на Ореховском выступе, где который месяц россияне пытаются ликвидировать то вклинивание Вооруженных сил Украины в их оборону, которого удалось достичь в прошлом году. О ликвидации которого они уже сообщали раз, наверное, с десяток. И будут пытаться продолжить реализацию этого. И третье направление, где больше всего напряженно, - это левобережье Днепра", - рассказал он.

Руководитель военных программ Центра глобалистики отметил, что речь идет не только о Крынках.

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"Это и днепровские острова в устье реки и населенные пункты вдоль левого берега. Там тоже россияне пытаются сбросить наших морских пехотинцев с берега, о чем уже раз пять точно их генералы Путину докладывали", - добавил Лакийчук.

Кто такой Павел Лакийчук

Павел Лакийчук - руководитель программ по безопасности центра глобалистики "Стратегия ХХI".

Военный моряк в отставке. С 2003 года до оккупации Крыма Россией - руководитель информационных проектов Аналитического центра "Номос" (Севастополь), заместитель главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 гг.

Член координационного совета Общественной лиги "Украина-НАТО".

Ситуация на фронте - последние новости

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на наиболее критических направлениях фронта по итогам почти недели работы на Восточном фронте.

Российские оккупанты интенсивно атакуют украинские позиции на Покровском направлении. Ситуация на этом участке фронта очень сложная. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Не исключено, что до конца лета ВСУ смогут вернуть часть или все территории, которые россияне захватили во время наступления на Харьков. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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