Там самые интенсивные штурмы: названо направление на фронте, где очень сложная ситуация

Российские оккупанты только на одном направлении совершили 29 штурмовых и наступательных действий.

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РФ наступает на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Оперативное командование "Запад"

Российские оккупанты интенсивно атакуют украинские позиции на Покровском направлении. Ситуация на этом участке фронта очень сложная. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Только за день враг совершил 29 штурмовых и наступательных действий. Наиболее активные штурмы были в районе Новоалександровки, Сокола и Новопокровского.

"В общем, 17 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще 12 боестолкновений - продолжаются. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории", - говорится в сообщении. видео дня

За день потери РФ только на этом направлении - минимум 263 убитых и раненых оккупантов. Еще несколько россиян сдались в плен.

ВСУ уничтожили:

один танк,

три артиллерийских системы,

восемь автомобилей,

пять ББМ.

Также были повреждены два автомобиля, пять ББМ, два танка и три вражеских орудия.

Контратаки ВСУ на Харьковщине - что известно

Накануне стало известно, что Силы обороны Украины проводят активные контратаки на Харьковском направлении на фоне ограниченных наземных атак РФ к северу и северо-востоку от Харькова.

До этого украинские силы осуществили контратаку на север и северо-восток от города Харькова. Оккупанты пытались отрицать успехи ВСУ, однако сами же оказались в "тупике".

Успешные действия ВСУ в ходе столкновения с мотострелковым полком РФ, фактически, ликвидировали 90% его личного состава. После этого остальные оккупанты отказались идти на штурм в направлении Волчанска.

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