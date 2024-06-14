В ближайшие часы будет массированный обстрел: РФ подняла авиацию, полетели шахеды

Российские оккупанты могут атаковать Украину крылатыми ракетами уже в ближайшее время. Вражеская атака может начаться всего через несколько часов. РФ подняла в воздух авиацию. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Как утверждается, из аэродрома в районе Тамбова взлетели 4 российских бомбардировщика Ту-22 М3. Они направляются на юго-восток. Также был зафиксирован взлет 5-ти бортов Ту-95 МС из Оленегорска.
В Telegram-канале Николаевский Ванек сообщили о том, что российские самолеты будут в районе Энгельса около 2:00-3:00. Если они будут осуществлять пуски ракет оттуда, то они долетят до воздушного пространства Украины уже в 2:30-3:30.
Если же пуски ракет будут осуществлены из Каспийского моря, то в Украине ракеты будут около 4:10-5:10. В то же время отмечается, что это лишь приблизительное время.
В то же время стоит отметить, что российские оккупанты уже атаковали Украину "шахедами".
Также мониторинговые каналы сообщают о том, что в Черном море находится 4 ракетоносителя, с общим залпом до 28 "Калибров".
Удар РФ по Украине - последние новости по теме
Напомним, что 12 июня РФ ночью нанесла комбинированный удар по Киеву. Российские оккупанты использовали ракеты, в том числе и баллистика, и дроны. Ракеты заходили несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПЛА.
Стало известно, что во время массированного удара по Киеву и области Россия применила "кассеты". Правоохранители обнаружили на территории области фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов и заявили, что российские оккупанты выпустили опасные ракеты с кассетной боевой частью.
Россия выпустила целый арсенал ракет по Украине. Воздушная тревога была объявлена на востоке и юге Украины, затем распространилась по всей территории страны. ВС ВСУ докладывали о массированном пуске оккупантами "Шахедов".
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