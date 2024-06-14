УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В ближайшие часы будет массированный обстрел: РФ подняла авиацию, полетели шахеды

Ангелина Подвысоцкая
14 июня 2024, 00:16обновлено 14 июня, 01:08
56
Российские оккупанты подняли в воздух минимум 9 самолетов с крылатыми ракетами.
Ракета, Шахед
РФ ночью атакует Украину крылатыми ракетами и шахедами / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, Armiflot

Российские оккупанты могут атаковать Украину крылатыми ракетами уже в ближайшее время. Вражеская атака может начаться всего через несколько часов. РФ подняла в воздух авиацию. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Как утверждается, из аэродрома в районе Тамбова взлетели 4 российских бомбардировщика Ту-22 М3. Они направляются на юго-восток. Также был зафиксирован взлет 5-ти бортов Ту-95 МС из Оленегорска.

атака ракет и дронов
РФ ночью атакует Украину крылатыми ракетами и шахедами / фото: скриншот

В Telegram-канале Николаевский Ванек сообщили о том, что российские самолеты будут в районе Энгельса около 2:00-3:00. Если они будут осуществлять пуски ракет оттуда, то они долетят до воздушного пространства Украины уже в 2:30-3:30.

видео дня

Если же пуски ракет будут осуществлены из Каспийского моря, то в Украине ракеты будут около 4:10-5:10. В то же время отмечается, что это лишь приблизительное время.

В то же время стоит отметить, что российские оккупанты уже атаковали Украину "шахедами".

атака дронов
РФ ночью атакует Украину крылатыми ракетами и шахедами / фото: скриншот

Также мониторинговые каналы сообщают о том, что в Черном море находится 4 ракетоносителя, с общим залпом до 28 "Калибров".

Удар РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, что 12 июня РФ ночью нанесла комбинированный удар по Киеву. Российские оккупанты использовали ракеты, в том числе и баллистика, и дроны. Ракеты заходили несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПЛА.

Стало известно, что во время массированного удара по Киеву и области Россия применила "кассеты". Правоохранители обнаружили на территории области фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов и заявили, что российские оккупанты выпустили опасные ракеты с кассетной боевой частью.

Россия выпустила целый арсенал ракет по Украине. Воздушная тревога была объявлена на востоке и юге Украины, затем распространилась по всей территории страны. ВС ВСУ докладывали о массированном пуске оккупантами "Шахедов".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России ракетный удар атака дронов
Реклама

Главное за день

О чем двустороннее соглашение по безопасности Украины и США: кратко

О чем двустороннее соглашение по безопасности Украины и США: кратко

01:15 Украина
В ближайшие часы будет массированный обстрел: РФ подняла авиацию, полетели шахеды

В ближайшие часы будет массированный обстрел: РФ подняла авиацию, полетели шахеды

00:16 Украина
Победно ли прошел первый день саммита G7 для Украины: главное

Победно ли прошел первый день саммита G7 для Украины: главное

23:42 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Почему категорически нельзя спать на двух подушках: суровые народные приметы 24689

Почему категорически нельзя спать на двух подушках: суровые народные приметы

Гороскоп на завтра 14 июня: Овнам - большие потери, Водолеям - будет везти до абсурда 10153

Гороскоп на завтра 14 июня: Овнам - большие потери, Водолеям - будет везти до абсурда

Россияне массово отступают на Харьковщине: в ВСУ объяснили действия оккупантов 2687

Россияне массово отступают на Харьковщине: в ВСУ объяснили действия оккупантов

Китай пропихивает свой мирный план вне Саммита мира: что предполагается 2007

Китай "пропихивает" свой мирный план вне Саммита мира: что предполагается

Последние новости

01:30

Что это за девочка: 65-летняя Мадонна без макияжа показала лицо вблизи

01:23

MamaRika показала новую грудь в купальнике

01:15

О чем двустороннее соглашение по безопасности Украины и США: краткоФото

00:18

Ничего своего: изгнанная РФ объявила о запуске своей версии Евровидения - детали

00:16

В ближайшие часы будет массированный обстрел: РФ подняла авиацию, полетели шахеды

Через 3-4 года Украина станет членом ЕС, и Москва с ее прихвостнями не станет помехой – ОгрызкоЧерез 3-4 года Украина станет членом ЕС, и Москва с ее прихвостнями не станет помехой – Огрызко
13 июня, четверг
23:42

Победно ли прошел первый день саммита G7 для Украины: главноеФото

23:17

Историческое соглашение по безопасности: Байден и Зеленский озвучили сверхважные подробностиФотоВидео

23:07

"Он дал слово": Зеленский раскрыл новые детали переговоров с Си Цзиньпином

22:47

Татьяну Лазареву объявили в розыск в РФ - мнение новоиспеченной "уголовницы"

Реклама
22:45

"Мне нравится эта пара": кума Константина Меладзе высказалась о фиктивности его развода с Брежневой

22:12

"Что это натворили": Тина Кароль заговорила о свадьбе

21:53

По тысяче солдат каждый день: в НАТО раскрыли потери РФ на Харьковщине

21:48

"Не на ровном месте пришли": сын предательницы Повалий оправдал российских оккупантов

21:44

Официально: G7 согласовала Украине $50 млрд от доходов российских активов

21:29

Дантес признался, есть ли у него бронь от мобилизации, и поблагодарил Минкульт

21:29

Легендарный телеведущий рассказал, почему пропало его общение с Данилко

21:22

Медведев сдал Путина с потрохамимнение

21:01

Самые красивые и умные: топ женских имен, которые несут счастье и хорошую судьбуВидео

21:01

Украина и США подписали историческое соглашение по безопасности

20:53

От этого не застрахованы: РФ может ужесточить ракетные удары по Украине

Реклама
20:38

Новый скандал: Дженнифер Лопес поймали на странном обращении с подчиненными

20:28

"Слышала странные звуки": женщина вышла на улицу и не поверила своим глазам

19:57

Лучше, чем в магазине: чем полезно домашнее вино из вишни в трехлитровой банке

19:44

Как правильно исповедоваться: с чего начать и как прийти к покаяниюВидео

19:36

Будут сильные ливни и похолодание: когда в Украину вернется жара

19:28

Не поборол схемы, а возглавил их? Эксперт о налоговых махинациях заместителя генпрокурора Вербицкого

19:13

Украина приняла участие в саммите G7: Зеленский назвал первые результатыВидео

18:55

Не всем военнообязанным придется проходить ВВК: что известно

18:51

Графики отключения света 14 июня: в какие часы не будет электроэнергии

18:38

Вето Орбана сняли: НАТО одобрило новый план поддержки Украины

18:27

За считанные секунды и без ножа: как быстро открыть консервную банкуВидео

17:57

Какие именно территории РФ будут под ударом американским оружием: четкий ответ Остина

17:53

Россияне массово отступают на Харьковщине: в ВСУ объяснили действия оккупантов

17:53

Рамштайн-23: США оставили Украину "без новостей" о новых Patriot

17:47

Формируется "подводная морская пехота": ситуация на острове Нестрига изменилась

17:30

Звездная ведущая шоу Танці з зірками впервые показала лицо новорожденного сына

17:12

Зачем чистить язык: мало кто об этом догадываетсяВидео

17:06

Всего два запрета: что нельзя делать 14 июня

17:06

"Усик, я иду за тобой": Фьюри "распетушился" и попытался испугать украинского чемпиона

16:55

Китай "пропихивает" свой мирный план вне Саммита мира: что предполагается

Реклама
16:45

Польша категорически против передачи систем Patriot Украине: назвали причины

16:35

"Я умру на своем огороде": Светлана Лобода призналась, где сейчас ее семья

16:25

Тейлор Свифт на концерте опозорилась "сопливым инцидентом"Видео

16:04

ВСУ устроили для РФ новую "Чернобаевку": полковник назвал направление и раскрыл детали

15:52

Как сейчас выглядят дети-актеры из "Моей прекрасной няни"

15:49

Возмещение неуплаченных налогов можно ускорить, чтобы средства быстрее пошли на ВСУ - Вербицкий

15:37

Как проверить, правильно ли начислили пенсии и не попасть впросак

15:25

Света не будет дольше: в "Энергоатоме" предупредили об увеличении дефицита в системе

15:19

Само отвалится: как за 30 минут удалить жир из духовки без трения и химии

14:56

У россиян "что-то пошло не так": ВСУ сообщили о больших потерях врага на Юге

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять