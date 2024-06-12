РФ ночью нанесла комбинированный удар по Киеву, прогремели взрывы: детали

Оккупанты применили для атаки ракеты, в том числе и баллистику, и дроны.

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РФ ночью нанесла комбинированный удар по Киеву, прогремели взрывы/ коллаж: Главред, фото: скрин

Российские оккупанты во время ночной атаки по Украине нанесли удар ракетами и дронами по Киеву. Страна-агрессор Россия нанесла по украинской столице комбинированный удар - использовались ракеты, в том числе и баллистика, и дроны.

Ракеты заходили несколькими волнами. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Враг нанес очередной ракетный удар по столице! Удар был комбинированный, с применением различного типа вооружения. Так противник выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти ракеты заходили на Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПЛА. Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику", - отметил Попко. видео дня

Воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 2 часа.

В КГВА отмечают, что украинская противовоздушная оборона уничтожила все вражеские цели, и добавили, что точное количество и тип ракет сообщат в своих отчетах Воздушные силы.

"По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - отметил начальник КГВА.

Ранее сообщалось, что Россия выпустила целый арсенал ракет по Украине, в Киеве - громкие взрывы. В ночь на среду, 12 июня, российские оккупанты осуществили комбинированный пуск ракет и дронов по украинским городам. В Киеве и области прогремели взрывы.

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

В ночь на 6 июня РФ ударила по "Эпицентру" и домам на Херсонщине - вспыхнули масштабные пожары. Оккупанты во время атак попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонщины.

Напомним, также состоялся ночной обстрел ракетами и дронами в ночь на 7 июня. В Киевской области вспыхнул пожар на предприятии. В течение всей ночи враг атаковал Киевскую область БпЛА и ракетами. Тревога длилась четыре часа, в регионе работали силы ПВО.

Также РФ атаковала Украину дронами и ракетой Х-59 в ночь на 8 июня. Оккупанты атаковали Украину из Курской области РФ и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Часть вражеских целей не удалось сбить.

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