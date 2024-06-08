РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетой Х-59: сбить удалось не все

Оккупанты атаковали Украину из Курской области РФ и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Часть вражеских целей не удалось сбить.

https://glavred.info/ukraine/rf-nochyu-atakovala-ukrainu-dronami-i-raketoy-h-59-sbit-udalos-ne-vse-10571396.html Ссылка скопирована

РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетой Х-59/ коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 8 июня, атаковала Украину дронами и ракетой. Захватчики выпустили по нашему государству 13 ударных беспилотников и управляемую авиационную ракету Х-59.

Однако сбить удалось не все вражеские цели. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"В ночь на 8 июня 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из Курской области - рф., осуществил пуски 13-ти ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" из районов Курск - рф., мыс Чауда - Крым", - говорится в сообщении. видео дня

Олещук отметил, что противовоздушная оборона нашей страны уничтожила ракету и 9 "Шахедов".

"В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито девять "Шахедов" и одну КАР Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей", - отметил командующий Воздушных сил.

Атака дронами и ракетой по Украине 8 июня/ Telegram Олещук

Что известно о ракете Х-59? Х-59 – советская и российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия. Предназначена для поражения важных наземных и надводных объектов, прикрытых ПВО, которые визуально выявляются оператором в любое время днем в простых метеоусловиях, а также разновидности для всесуточного и противокорабельного применения, пишет Википедия.

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

Утром 5 июня сообщалось, что РФ ударила по Украине десятками дронов - есть "прилет" в промышленный объект. Российские захватчики запускали дроны из районов города Курск в РФ и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Также 5 июня сообщалось, что РФ ударила ракетой по Одесской области - разрушен отель в курортном поселке. Российские оккупанты атаковали ракетой отель в Белгород-Днестровском районе области.

В ночь на 6 июня РФ ударила по "Эпицентру" и домам на Херсонщине - вспыхнули масштабные пожары. Оккупанты во время атак попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонщины.

Напомним, также состоялся ночной обстрел ракетами и дронами в ночь на 7 июня. В Киевской области вспыхнул пожар на предприятии. В течение всей ночи враг атаковал Киевскую область БпЛА и ракетами. Тревога длилась четыре часа, в регионе работали силы ПВО.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред