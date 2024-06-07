Ночной обстрел ракетами и дронами: на Киевщине вспыхнул пожар на предприятии

В течение всей ночи враг атаковал Киевскую область БпЛА и ракетами. Тревога длилась четыре часа, в регионе работали силы ПВО.

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Продолжается ликвидация последствий пожара / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В Киевской области из-за ночной российской атаки вспыхнул пожар на промышленном объекте. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко.

Отмечается, что в течение всей ночи враг атаковал область БпЛА и ракетами. Тревога длилась четыре часа, в регионе работали силы ПВО.

"В результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области. Пострадавшие отсутствуют", - сообщил Кравченко в Telegram.

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Он добавил, что продолжается ликвидация последствий пожара. Работают все оперативные службы.

Ракетная атака РФ 7 июня 2024

В ночь на 7 июня российские оккупанты устроили массированную воздушную атаку Украины. Во многих областях страны объявлена воздушная тревога.

Традиционно русские оккупанты запустили по Украине дроны "Шахедам". Около полуночи в Воздушных силах Украины сообщили о взлете 4 самолетов Ту-95 из аэродрома Оленья и их направлении на пусковые рубежи.

В Хмельницкой области были слышны взрывы этой ночью. Регион находится под российским комбинированным воздушным ударом.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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