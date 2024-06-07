Ракетная атака 7 июня: РФ атаковала Украину шахедами и баллистикой, онлайн

Главред в режиме онлайн следит за ракетной атакой россиян.

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Ракетная атака 7 июня 2024 / Коллаж Главред, фото Главред, Википедия

В ночь на 7 июня российские оккупанты устроили массированную воздушную атаку Украины. Во многих областях страны объявлена воздушная тревога.

Традиционно русские оккупанты устроили массовую атаку "шахедами". Около полуночи в Воздушных силах Украины сообщили о взлете 4 самолетов Ту-95 из аэродрома Оленья и их направлении на пусковые рубежи.

Главред сообщает о ситуации в небе Украины в режиме онлайн.

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Ракетная атака 7 июня: все новости:

Сортировка по хронологии 03:37 ?Крылатая ракета в Киевской области, изменила направление на Обухов, сообщили в Воздушных силах 03:29 Ракеты летят в сторону Переяслава Киевской области Угроза по ракетам: Киевская, Черниговская, Черкасская области 03:25 ❗️Первые ракеты залетают через Черниговскую область, Нежин, курс югозападный 03:20 Ситуация по шахедам:

?х1 на югозапад от Днепра, курс восточный

?х3 в Киевской области в сторону Белой Церкви с восточного направления

?до 5 шт с Черкасской области в сторону Белой Церкви

?до 5 шт транзитом через Киевскую область в сторону Житомирской, курс северозападный

?х6 на юге Хмельницкой и Винницкой областей курсом западным

?х1 мопед в Кировоградской области курсом северным ⚠️Угроза по шахедам сохраняется: Тернопольская, Винницкая, Хмельницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Житомирская, Днепропетровская области По ракетам пока свежей информации нет - на подлете. 02:40 Движение ударных враждебных БпЛА:

1. БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный;

2. БпЛА в южной части Винницкой области движутся на запад и северо-запад;

3. БпЛА в северо-западной части Кировоградской области, курсом на северо-запад через Черкасскую область;

4. БпЛА на юге Кировоградщины, курс северо-западный;

5. БпЛА в районе Оржицы, Полтавской области двигаются на Черкасщину по западному курсу;

6. БпЛА в районе Кривого Рога, курс северный;

7. БпЛА в районе Залива, курс северо-западный. 02:33 ❗️ Осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Саратовской области России.

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