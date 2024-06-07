Ракетная атака 7 июня: РФ атаковала Украину шахедами и баллистикой, онлайн

В ночь на 7 июня российские оккупанты устроили массированную воздушную атаку Украины. Во многих областях страны объявлена воздушная тревога.
Традиционно русские оккупанты устроили массовую атаку "шахедами". Около полуночи в Воздушных силах Украины сообщили о взлете 4 самолетов Ту-95 из аэродрома Оленья и их направлении на пусковые рубежи.
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Ракетная атака 7 июня: все новости:
?Крылатая ракета в Киевской области, изменила направление на Обухов, сообщили в Воздушных силах
Ракеты летят в сторону Переяслава Киевской области
Угроза по ракетам: Киевская, Черниговская, Черкасская области
❗️Первые ракеты залетают через Черниговскую область, Нежин, курс югозападный
Ситуация по шахедам:
?х1 на югозапад от Днепра, курс восточный
?х3 в Киевской области в сторону Белой Церкви с восточного направления
?до 5 шт с Черкасской области в сторону Белой Церкви
?до 5 шт транзитом через Киевскую область в сторону Житомирской, курс северозападный
?х6 на юге Хмельницкой и Винницкой областей курсом западным
?х1 мопед в Кировоградской области курсом северным
⚠️Угроза по шахедам сохраняется: Тернопольская, Винницкая, Хмельницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Житомирская, Днепропетровская области
По ракетам пока свежей информации нет - на подлете.
Движение ударных враждебных БпЛА:
1. БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный;
2. БпЛА в южной части Винницкой области движутся на запад и северо-запад;
3. БпЛА в северо-западной части Кировоградской области, курсом на северо-запад через Черкасскую область;
4. БпЛА на юге Кировоградщины, курс северо-западный;
5. БпЛА в районе Оржицы, Полтавской области двигаются на Черкасщину по западному курсу;
6. БпЛА в районе Кривого Рога, курс северный;
7. БпЛА в районе Залива, курс северо-западный.
❗️ Осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Саратовской области России.
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