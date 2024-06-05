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Разрушен отель в курортном поселке: РФ ударила ракетой по Одесской области

Ангелина Подвысоцкая
5 июня 2024, 21:37
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Российские оккупанты атаковали ракетой отель в Белгород-Днестровском районе области.
ракетный удар по Одесской области
РФ ударила ракетой по отелю в Одесской области / Коллаж: Главред, фото: Одесская областная прокуратура, Минобороны РФ

Российские оккупанты ударили по курортному поселку в Одесской области. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Враг ударил ракетой по гражданской инфраструктуре. Ракета попала по отелю в Белгород-Днестровском районе.

"Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На месте событий прокуроры во взаимодействии со следователем УСБУ документируют очередное военное преступление РФ", - говорится в сообщении.

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Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Ракетные удары по Украине - последние новости по теме

Ранее в ВСУ сказали, чем атаковал враг и сколько целей сбито. Российские террористы не оставляют намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства, сообщают Воздушные силы.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 31 мая в Киеве прогремел взрыв - РФ ударила ракетой по столице, вспыхнул пожар. По предварительным данным, оккупанты применили крылатые ракеты. Противовоздушная оборона уничтожила все цели.

Позже стало известно, что РФ ударила по Киеву "Искандером" - в КМВА рассказали о последствиях атаки. После утренней атаки уничтожена трансформаторная подстанция в Голосеевском районе - на нее упали обломки. Повреждены склады и автомобили. Обошлось без жертв.

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