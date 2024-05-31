РФ ударила по Киеву "Искандером": в КГВА рассказали о последствиях атаки

После утренней атаки уничтожена трансформаторная подстанция в Голосеевском районе. Повреждены склады и автомобили. Обошлось без жертв.

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Последствия ракетного удара по Киеву 31 мая 2024 / Коллаж: Главред, фото: КГВА

В ночь на 31 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. По данным Воздушных сил, враг применил ракету "Искандер-К". Обошлось без пострадавших, но в Голосеевском районе уничтожена трансформаторная подстанция.

Как сообщил глава Киевской городской военной адмиристрации Сергей Попко, в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении.

В результате ракетного удара по Киеву повреждены:

видео дня

частное домовладение СТО;

автомойка;

6 легковых автомобилей;

складское помещение.

В ДТЭК уточнили, что после утренней атаки уничтожена трансформаторная подстанция в Голосеевском районе.

"Сегодня с утра обломки ракет повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию ​​в Голосеевском районе столицы. Как только разрешила ситуация безопасности, энергетики ДТЭК начали возвращать свет", - говорится в сообщении.

В 8:10 удалось вернуть электричество в большинство домов по резервным источникам.

"Без света остаются около 10 частных домов и одно коммерческое помещение. К концу дня должны вернуть электричество", - добавили в ДТЭК.

Что говорят в Воздушных силах

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в ночь на 31 мая 2024 года оккупанты атаковали Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области РФ. Киев был атакован крылатой ракетой "Искандер-К" из Курской области. Также были пуски четырех ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" из района российского Ейска.

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

"Минувшей ночью в результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп уничтожены четыре "шахеда" в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатая ракета "Искандер-К" в Киевской области", - написал Олещук в Telegram.

Отчет воздушных сил ВСУ / t.me/ComAFUA

Тем временем украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в окрестностях Киева найден фрагмент топливного бака крылатой ракеты 9М727 комплекса "Искандер-К".

Ракета летела на сверхнизкой высоте.

Обломки ракеты / t.me/Tsaplienko

Ракета комплекса "Искандер" / t.me/Tsaplienko

Ракетный удар по Харькову 31 мая

Ка сообщал Главред, минувшей ночью российские оккупанты устроили массированный обстрел Харькова. Враг ударил по 5-этажному многоквартирному дому.

На месте попадания начался мощный пожар, в доме есть серьезный обвал. Под завалами могут быть люди.

Утром стало известно, что число пострадавших из-за российского обстрела Харькова возросло до 23-х. Погибли три человека.

Среди пострадавших – медицинский работник и полицейский, прибывшие на место взрыва.

Позже в Харьковской ОВА сообщили, что число жертв российского удара по городу возросло до четырех.

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