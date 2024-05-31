В Харькове ракета РФ попала в жилую пятиэтажку: пострадали 23 человека, трое - погибли

Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Харькову ночью 31 мая возросло до 23-х человек. Еще трое - погибли. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Среди раненых – медик экстренной медицинской помощи, поврежден авто "скорой", - написал он в Telegram.
Около полуночи 31 мая оккупанты атаковали Харьков ракетами типа С-300 и С-400 с территории Белгородской области РФ. В Харькове зафиксировано пять попаданий, все - в Новобаварском районе города.
Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Другие - рядом с пятиэтажным домом. Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков в Telegram повреждено более 20 многоэтажных жилых домов и разрушено частное предприятие.
Среди травмированных есть двое детей. Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 438 УК Украины.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что армия РФ снова применила тактику двойного удара в то время, когда на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители.
Ракетные удары по Харькову: в ГосЧС раскрыли подробности
Ночью враг нанес массированные ракетные удары по городу Харькову. В результате взрывов пострадали жилые дома, дворовые застройки, транспортные средства, частные предприятия и объекты торговли.
По разным адресам произошли разрушения и пожары жилых зданий, других объектов гражданской инфраструктуры, также сгорела хвойная подстилка соснового бора.
Возникло 5 очагов возгорания по разным адресам на общей площади около 1200 кв.м, сообщили в ГосЧС.
Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, в результате чего были полностью разрушены конструкции с 3-го по 5-й этажи одного из его подъездов. Произошел пожар на площади 80 кв.
Смотрите видео - РФ ударила по жилой пятиэтажке в Харькове:
Из полуразрушенного дома спасены 6 человек, в том числе один ребенок. Всего в результате ракетного удара по Харькову погибли 3 человека, еще по меньшей мере 24 человека пострадали.
Аварийно-розыскные работы на месте разрушенного жилого дома продолжаются.
Ракетный удар по Киеву 31 мая 2024
В ночь на 31 мая враг в Украине объявлялась воздушная тревога, во время которой в Киеве прогремел мощный взрыв. Армия страны-агрессора РФ нанесла по Киеву ракетный удар.
По предварительным данным, противник применил крылатые ракеты. Противовоздушная оборона уничтожила все цели.
В результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении. На месте работают оперативные службы.
В результате ракетного удара РФ в Киеве обошлось без жертв.
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