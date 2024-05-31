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В Харькове ракета РФ попала в жилую пятиэтажку: пострадали 23 человека, трое - погибли

Анна Ярославская
31 мая 2024, 07:21обновлено 31 мая, 07:53
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Армия РФ применила тактику двойного удара. Среди раненых – медик экстренной медицинской помощи, поврежден авто "скорой".
Ракетный удар по Харькову 31 мая 2024
Ракетный удар по Харькову 31 мая 2024 / Коллаж: Главред, фото: Суспільне

Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Харькову ночью 31 мая возросло до 23-х человек. Еще трое - погибли. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Среди раненых – медик экстренной медицинской помощи, поврежден авто "скорой", - написал он в Telegram.

Около полуночи 31 мая оккупанты атаковали Харьков ракетами типа С-300 и С-400 с территории Белгородской области РФ. В Харькове зафиксировано пять попаданий, все - в Новобаварском районе города.

видео дня

Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Другие - рядом с пятиэтажным домом. Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков в Telegram повреждено более 20 многоэтажных жилых домов и разрушено частное предприятие.

Среди травмированных есть двое детей. Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что армия РФ снова применила тактику двойного удара в то время, когда на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители.

Ракетные удары по Харькову: в ГосЧС раскрыли подробности

Ночью враг нанес массированные ракетные удары по городу Харькову. В результате взрывов пострадали жилые дома, дворовые застройки, транспортные средства, частные предприятия и объекты торговли.

По разным адресам произошли разрушения и пожары жилых зданий, других объектов гражданской инфраструктуры, также сгорела хвойная подстилка соснового бора.

Возникло 5 очагов возгорания по разным адресам на общей площади около 1200 кв.м, сообщили в ГосЧС.

Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, в результате чего были полностью разрушены конструкции с 3-го по 5-й этажи одного из его подъездов. Произошел пожар на площади 80 кв.

Смотрите видео - РФ ударила по жилой пятиэтажке в Харькове:

Скріншот

Из полуразрушенного дома спасены 6 человек, в том числе один ребенок. Всего в результате ракетного удара по Харькову погибли 3 человека, еще по меньшей мере 24 человека пострадали.

Аварийно-розыскные работы на месте разрушенного жилого дома продолжаются.

  • РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове
    РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове фото: Суспільне Харків
  • РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове
    РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове фото: Суспільне Харків
  • РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове
    РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове фото: Суспільне Харків
  • РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове
    РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове фото: Суспільне Харків
  • РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове
    РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове фото: Суспільне Харків
  • РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове
    РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове фото: Суспільне Харків
  • РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове
    РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове фото: Суспільне Харків
  • РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове
    РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове фото: Суспільне Харків
  • РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове
    РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове instagram/khitrin16
  • РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове
    РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове instagram/khitrin16
  • РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове
    РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове instagram/khitrin16
  • РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове
    РФ ударила по 5-этажному дому в Харькове instagram/khitrin16

Ракетный удар по Киеву 31 мая 2024

В ночь на 31 мая враг в Украине объявлялась воздушная тревога, во время которой в Киеве прогремел мощный взрыв. Армия страны-агрессора РФ нанесла по Киеву ракетный удар.

По предварительным данным, противник применил крылатые ракеты. Противовоздушная оборона уничтожила все цели.

В результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении. На месте работают оперативные службы.

В результате ракетного удара РФ в Киеве обошлось без жертв.

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