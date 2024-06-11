'РФ наладила огромное производство': Катков раскрыл мощности Украины и России

Военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков сообщил, что Украина уже использует западные дальнобойные авиационные бомбы GBU-39 и управляемые авиабомбы Hammer.
Однако, страна-агрессор Россия масштабировала производство собственных комплектов универсальных модулей планирования и коррекции полета, и россияне изготавливают их в огромном количестве.
"Украина уже использует западные дальнобойные планирующие бомбы, речь идет о JADM. Об этом уже официально объявлено. Речь идет о том, что Украина использует авиационные бомбы GBU-39 и французские управляемые авиабомбы Hammer. Но дело в том, что РФ масштабировала производство собственных комплектов УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции полета - ред.), и россияне изготавливают их в огромном количестве. Вопрос в том, что JADM-ER - это новое изделие. Воздушные силы США вообще не используют его. Это разработка, которая была создана в австралийском сегменте Boeing. То есть эти бомбы надо изготавливать. По бомбам SDB, то ситуация лучше, но есть соответствующий ресурс", - рассказал Катков в эфире "Еспресо".видео дня
По словам военного эксперта, в Украине еще есть большое количество советских авиационных бомб.
Что известно об авиабомбе GBU-57?
GBU-57 - управляемая противобункерная авиационная бомба. GBU-57 создана для уничтожения целей, которые расположены глубоко под землей. Изготавливается в США авиастроительным концерном Boeing. Этот вид бомб является самым большим неядерным боеприпасом на вооружении Соединенных штатов Америки. При весе 13,6 тонн она способна "зарыться" на 60 метров под землю и на 16 метров в бетон перед тем, как сдетонировать, передает Википедия.
По словам эксперта, Украина могла бы создать аналог УМПК.
"Разница заключается в том, что россияне могут свою авиацию использовать фактически в любых режимах. УМПК сбрасывается с высотного полета на дальностях 70-80 км. То есть враг может приближаться на высоте 8-12 км где-то на 50 км от линии фронта и сбрасывать бомбу и делать зенитный маневр, то есть возвращаться. А украинская авиация так делать не может, потому что враг имеет преимущество в воздухе", - отметил Катков.
Военный эксперт также добавил, что, если Украина и будет использовать аналогичные комплекты УМПК, то в режиме так называемого кабрирования.
"То есть самолет должен подойти на малой высоте, задрать нос и на горке выбросить аналог УМПК, который пойдет по траектории в цель. Поэтому здесь немного другая разработка. И речь идет не о комплекте для планирования, а именно комплект, который будет решать значительно более сложные задачи", - пояснил Катков.
Кто такой Олег Катков
Военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express
Напомним, что США передаст Украине мощные авиабомбы. Пентагон заключил контракт с компанией Scientific Applications and Research Associates (SARA) на сумму 23,5 миллиона долларов, который предусматривает приобретение сенсоров для поиска средств радиоэлектронной борьбы.
В России запустили массовое производство 3-тонных авиабомб. Стало известно, что на предприятии ОПК Нижегородской области запустили массовое производство 3-тонных авиабомб ФАБ-3000 и увеличили - ФАБ-500 и ФАБ-1500.
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