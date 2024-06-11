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Стратегическое преимущество РФ: Зеленский откровенно назвал, чего не хватает ВСУ

Алексей Тесля
11 июня 2024, 13:11
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У РФ не будет желания искать честный мир, если не лишить агрессора преимущества, уверен президент.
Стратегическое преимущество РФ: Зеленский откровенно назвал, чего не хватает ВСУ
Владимир Зеленский призвал к усилению ПВО Украины / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Президент Владимир Зеленский считает, что Россию нужно лишить преимущества в небе, предоставив Украине новые системы ПВО.

"По состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе. Это ракетный и бомбовый террор, который помогает российским войскам продвигаться на земле, а российской ненависти - разрушать жизни украинцев, украинок, в наших городах и селах. Только управляемых авиабомб ежедневно до сотни, воскресенье - 80 управляемых авиаударов, понедельник - 95 КАБ. Это безумно разрушительное давление, плюс ракеты, плюс ударные дроны", - подчеркнул он, выступая на открытии конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Зеленский подчеркнул, что у Путина не будет желания искать честный мир, если его не лишить этого преимущества.

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"Будет неизменной его иллюзия, что Украину можно стереть, разбив бомбами и ракетами все, что дает жизни основу и защиту. ПВО - это ответ. Спасибо, Олаф, за ПВО", - добавил он.

Президент отметил, что Украине нужно как минимум еще 7 установок Patriot, чтобы закрыть основные городские агломерации. Он также уточнил, что вместе с Нидерландами, с США и другими партнерами Украина работает над тем, чтобы обеспечить больше ПВО.

"И мы уже видим, как и когда мы сможем поставить новые системы в Украину", - заявил глава государства, добавив, что новые системы ПВО придадут уверенности в том, что мир наступит.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Военная помощь для Украины - последние новости по теме

Ранее Дмитрий Кулеба раскрыл детали новых поставок систем ПВО для Украины. Решение о поставках систем ПВО уже есть, подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 году Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро.

В то же время, Греция не собирается поставлять Украине ни ЗРК С-300, ни Patriot, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

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ПВО Владимир Зеленский военная агрессия РФ война России и Украины ЗРК Patriot
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