Patriot и Samp/T: Кулеба раскрыл детали новых поставок систем ПВО для Украины

Решение о поставках систем ПВО уже есть, подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Дмитрий Кулеба / коллаж Главред, фото УНИАН и "Википедия"

Украина по состоянию на сейчас имеет два решения от западных партнеров по поставкам средств противовоздушной обороны. Однако стоит ожидать еще несколько решений.

Об этом рассказал в эфире телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я не могу об этом говорить (относительно поставок средств. - Ред.). Но президент работает, это вчера была тоже ключевая тема. Мы работаем, военные работают, все работают. Последние два месяца мы перевернули мир вверх дном для того, чтобы найти решение", - сказал Кулеба.

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Он отметил, что одно решение о поставках систем уже есть - это батарея Patriot от Германии.

"Также было в публичном пространстве решение по итальянской системе Samp/T. И будут еще решения", - заявил глава МИД.

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Военная помощь для Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 году Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро.

Великобритания также передает Украине огромный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Это станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи.

В то же время, Греция не собирается поставлять Украине ни ЗРК С-300, ни Patriot, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

/ Главред

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