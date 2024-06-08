Patriot и Samp/T: Кулеба раскрыл детали новых поставок систем ПВО для Украины

Украина по состоянию на сейчас имеет два решения от западных партнеров по поставкам средств противовоздушной обороны. Однако стоит ожидать еще несколько решений.
Об этом рассказал в эфире телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Я не могу об этом говорить (относительно поставок средств. - Ред.). Но президент работает, это вчера была тоже ключевая тема. Мы работаем, военные работают, все работают. Последние два месяца мы перевернули мир вверх дном для того, чтобы найти решение", - сказал Кулеба.
Он отметил, что одно решение о поставках систем уже есть - это батарея Patriot от Германии.
"Также было в публичном пространстве решение по итальянской системе Samp/T. И будут еще решения", - заявил глава МИД.
Кто такой Дмитрий Кулеба?
Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.
Военная помощь для Украины - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 году Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро.
Великобритания также передает Украине огромный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Это станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи.
В то же время, Греция не собирается поставлять Украине ни ЗРК С-300, ни Patriot, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Читайте также:
- "Только ПВО недостаточно": Мусиенко раскрыл план, как защитить Одессу от обстрелов РФ
- Новые бригады, защитные сооружения на границе и системы ПВО: Зеленский провел Ставку
- "Бьют, пока ПВО ослаблена": в ISW объяснили цели последних ракетных ударов РФ по Украине
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред