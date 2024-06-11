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Покровское направление в огне: в ВСУ рассказали о тяжелых боях на фронте

Юлия Закрепа
11 июня 2024, 17:50
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В Генштабе заявили, что в районах Дружелюбовки и Грековки враг продолжает атаковать. На Покровском направлении - наиболее горячо.
Покровское направление в огне: в ВСУ рассказали о тяжелых боях на фронте
В Донецкой области тяжелая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 53 отдельная механизированная бригада

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что наибольшая активность российских войск с начала суток наблюдается на Покровском и Лиманском направлениях.

В сводке Генштаба ВСУ в Facebook сообщили, что в настоящее время общее количество боевых столкновений на линии фронта - 51. Бои не стихают.

"Враг активизировался на Харьковском направлении. Отбито три атаки в районах Волчанска и Глубокого... Продолжаются боевые действия на Лиманском направлении. Нашими защитниками отражено девять наступательных и штурмовых действий вблизи Тернов, Невского, Торского и Серебрянского Леса. В районах Дружелюбовки и Грековки враг продолжает атаковать... На Покровском направлении - наиболее горячо. Количество боев за сегодня возросло до 14, из них 9 - продолжаются. Наибольшая активность врага в районе Новоалександровки", - сообщили военные.

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Кроме того, по данным Генштаба, на Времовском направлении украинские военные отбили российскую атаку возле Урожайного, а на Ореховском направлении - пять попыток захватчиков улучшить свои позиции в районах населенных пунктов Щербаки, Новопрокоповка и Малая Токмачка.

Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Напомним, что в Сети рассказали о разгроме россиян под Волчанском. Военный журналист Андрей Цаплиенко уточнил, что после разгрома на Харьковщине, одно из подразделений армии РФ полностью потеряло свою боеспособность и было выведено на территорию РФ.

В ВСУ сделали заявление относительно появления кадыровцев на Сумщине. Представитель ОТУВ "Северск" Вадим Мисник сообщил, что подразделения кадыровцев преимущественно выполняют функции прикрытия границы и второго эшелона. На данный момент Рыжевка находится в "серой зоне".

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