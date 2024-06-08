Одна бригада ВСУ против трех врага: напряжение на Покровском направлении растет

Имея огромные резервы живой силы, оккупанты оперативно пополняют огромные потери и снова бросают в их бой, говорят в пресс-службе Сухопутных войск.

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Военные 47-й отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три боевых бригады российской армии / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

На Покровском направлении военные 47-й отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три боевых бригады российской армии. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.

Военные отмечают, что российские оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий, а эпицентром боев остается Покровское направление.

"Здесь враг пытается продвинуться в глубину нашей территории. Воины 47 отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три боевые бригады РФ", - подчеркивают в Сухопутных войсках. видео дня

Там также добавляют, что россияне не обращают внимания на потери и продолжают штурмовать направление.

"Имея огромные резервы живой силы, оккупанты оперативно пополняют огромные потери и снова и снова бросают их в бой. Боевые действия не утихают ни на минуту", - говорится в сообщении.

В 47-й ОМБр также показали, как БМП Bradley разбивает вплотную вражеский БТР, который вместе с десантом прорвался в населенный пункт:

Что известно о Сухопутных войсках Украины? Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, вдоль украинской границы и на оккупированных территориях российские оккупанты стянули большое количество своих сил - более 500 тысяч солдат.

В то же время, украинские войска стабилизировали ситуацию на Волчанском направлении. Атаки оккупантов агрессора России отбиваются, бойцы не только удерживают свои позиции, но и выбивают противника из локаций, которые он занял.

Кроме того, российские оккупанты несут критические потери, которые им сложно пополнять. Более того - в мае ВСУ установили новый рекорд по уничтожению врага.

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