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Огромная группировка: сколько оккупантов сосредоточено на границе с Украиной

Ангелина Подвысоцкая
6 июня 2024, 18:07
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Российские оккупанты пытаются реализовать свое наступление в районе Харьковской области.
Артиллерия ВСУ, взрыв
Россияне сконцентрировали 500 тысяч солдат на границе с Украиной и оккупированных территориях / Коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

Вдоль украинской границы и на оккупированных территориях российские оккупанты стянули большое количество своих сил - более 500 тысяч солдат. Об этом заявил соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый, сообщает Еспресо.

"Это достаточно большая группировка. В начале полномасштабного вторжения цифра была, кажется, 170 тыс. Если говорить о концентрации противника вдоль северных границ, то это тоже не секрет, она есть и была все это время. И в районе Харьковщины видим в определенной степени реализацию концентрации сил захватчиков", - сказал Погорелый.

В районе Сумской области россияне постоянно перемещают свои войска. Пока неизвестно, будет ли наступление врага на этом направлении.

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"Конечно, это все в первую очередь является информационным моментом, чтобы держать определенные подразделения вдоль границы, чтобы быть постоянно в напряжении, дестабилизировать обстановку. Но мы должны быть готовы к любому развитию событий, готовиться, выстраивать оборону, эвакуировать население, реагировать на перемещение противника и наносить поражения при любой угрозе, в первую очередь этим занимаются Силы обороны, которые находятся на позициях, и общество, которое помогает нашим бойцам", - добавил Роман Погорелый.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграмм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграмм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники.В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ разгромили колонну россиян по дороге в Волчанск. В Волчанске все еще продолжаются тяжелые бои с оккупантами.

Также ранее сообщалось, что россияне прорвались возле Волчанска - в ISW раскрыли, почему они замедлили наступление. Командир украинского взвода, который действует на севере Харьковской области, заявил, что захватчики продолжают вести тяжелые пехотные наступления.

Напомним, Россия избавится от всех военно-транспортных Ан-22 - стала известна причина. Россия выводит из эксплуатации все имеющиеся военно-транспортные самолеты Ан-22 "Антей", обратили внимание аналитики Defense Express.

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