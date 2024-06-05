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Ситуация на фронте сложная, оккупанты наступают на многих направлениях - Сырский

Ангелина Подвысоцкая
5 июня 2024, 16:36
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Главнокомандующий ВСУ отмечает, что у украинских военных есть шансы изменить обстановку в нашу пользу.
ВСУ, Сырский
Сырский о сложной ситуации на фронте / Коллаж: Главред, Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

В Украине на фронте сохраняется очень сложная ситуация. Российские оккупанты пытаются наступать сразу на многих направлениях. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Враг сосредотачивает основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Также продолжаются активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часовому Яру. Оккупанты пытаются захватить и взять под контроль эти города.

В Харьковской области враг пытается продвинуться на направлении Глубокое-Липцы. В районе Купянска РФ пытается прорвать оборону сразу с двух направлений, там продолжаются жесткие бои.

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"В целом ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб ... Несмотря на всю сложность ситуации, у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу. И силы обороны делают для этого все возможное", - сказал Сырский.

В Волчанске украинские военные пытаются сделать все, чтобы сдержать и уничтожить врага, а также освободить наши территории.

На других направлениях оккупанты наступают, пытаясь растянуть линии активного фронта, чтобы Украина не могла перебросить свои силы на другие участки.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ разгромили колонну россиян по дороге в Волчанск. В Волчанске все еще продолжаются тяжелые бои с оккупантами.

Также ранее сообщалось, что россияне прорвались возле Волчанска - в ISW раскрыли, почему они замедлили наступление. Командир украинского взвода, который действует на севере Харьковской области, заявил, что захватчики продолжают вести тяжелые пехотные наступления.

Напомним, Россия избавится от всех военно-транспортных Ан-22 - стала известна причина. Россия выводит из эксплуатации все имеющиеся военно-транспортные самолеты Ан-22 "Антей", обратили внимание аналитики Defense Express.

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