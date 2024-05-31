Наступление на Киев: названо три признака подготовки врага к атаки из Беларуси

Россияне пытаются заставить Киев оттянуть силы с Донецкой области. Для этого враг использует тактику "тысячи порезов".

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Признаки подготовки РФ к наступлению на Киев / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Российские оккупанты могут попытаться вновь пойти в наступление на Киев. Есть три основных признака, которые могут указать на подготовку врага к этому. Об этом во время чата на Главреде заявил военный аналитик, сооснователь общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Россияне пытаются заставить Киев оттянуть силы с Донецкой области. Для этого враг использует тактику "тысячи порезов", растягивая зону боевых действий. Указывать на то, что РФ готовится к атаке из Беларуси, будут три признака:

передислокация личного состава,

передислокация тяжёлой бронетехники и боевых складов с боекомплектом,

развёртывание боевых госпиталей.

"Если госпитали разворачиваются в оперативном тылу группировки, это свидетельствует о готовности к активной фазе боевых действий", - говорит Синегубов.

В то же время стоит отметить, что на территории Беларуси не зафиксировано достаточного количества оккупантов для наступления. Развертывание военных госпиталей также не было зафиксировано.

Смотрите видео с чатом Дмитрия Снегирева на Главреде:

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Новое наступление на Киев - последние новости

Генерал-лейтенант Игорь Романенко убежден, что для похода на Киев нужно от 200 тыс. человек. Он считал, что к лету РФ может набрать нужное количество людей. Что касается техники, то оккупанты могут использовать старое вооружение.

Позже он рассказал о подготовке наступления РФ и объяснил, смогут ли оккупанты пойти на Киев. Он утверждает, что россияне собирают 14 дивизий и 16 бригад: "Это – существенная сила". Вместе с тем он отмечает, что за счет введения в действие этих резервов вполне возможно формирование отдельной группировки на каком-либо из направлений фронта.

Глава ГУР Кирилл Буданов дал однозначный ответ насчет того, есть ли угроза для Киева. По словам Буданова, говорить сейчас об угрозе атаки РФ на столицу нашего государства "безосновательно".

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