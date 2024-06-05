ВСУ уничтожили рекордное количество оккупантов и техники: у врага пена изо рта

Потери армии РФ благодаря успешной работе ВСУ дошли до критической точки. Теперь противник оказался фактически в "тупике".

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ВСУ нанесли невосполнимые потери врагу / Коллаж: Главред, фото: pexels, Генштаб ВСУ

Российские оккупанты несут критические потери, которые им сложно пополнять. Более того - в мае ВСУ установили новый рекорд по уничтожению врага.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Из-за значительных потерь противник теперь не успевает пополнять свои ряды и бросает в бой солдат с подготовкой в несколько дней. Как следствие - стратегия командования РФ работает в противоположную сторону.

"Май действительно стал рекордным по потерям личного состава. Более 38 тыс. россияне потеряли, то есть уже довольно-таки критические потери. Более того, чтобы эти критические потери восполнить, необходим личный состав. Сокращаются сроки его подготовки. Есть случаи, они зафиксированы документально, когда призывали россиянина или он шел на контракт на эту войну России против Украины буквально в начале мая, и уже через 10-20 дней он уже был 200-м, то есть его уничтожали. И такие примеры не единичны. Абсолютно верно и то, что качество подготовки таких бойцов оставляет желать лучшего для россиян. Ну, единственное, "пушечное мясо" у них пока есть", - сказал спикер.

Это фактически загнало российское высшее военное командование в тупик, ведь теперь набирать необходимое количество людей невозможно без объявления полной мобилизации. В то же время, критических потерь становится все больше - как и среди личного состава, так и техники.

"На некоторых локациях уже эти потери выходят в минус и не могут пополняться стопроцентно так, как это было, например, до так называемого Харьковского наступления. Такие же потери и по ствольной артиллерии, и по технике", - добавил Братчук.

По его словам, сейчас у российского военно-промышленного комплекса уже нет возможностей перекрывать потери в технике и вооружении. При этом еще одним ударом для России стало то, что Украина получила разрешение наносить удары по территории противника западным вооружением.

"Сейчас, когда получено разрешение бить по территории Российской Федерации, хотя есть определенные ограничения, но когда будет возможность бить, в том числе и по местам скопления личного состава, также боевой техники, то мы прекрасно понимаем, что российские войска в Украине постепенно, не сегодня, к сожалению, наверное, еще и не завтра, но постепенно будут превращаться вот в такие себе маршевые роты, ну, батальоны пусть будет так, для кого понятнее. То есть минимальное количество техники, максимальное количество людей, некие российские штрафбаты образца 2024 года", - подчеркнул Братчук.

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

ВСУ наносят противнику большие потери - что известно

Ранее в ВСУ рассказали, что на Харьковском направлении качественная работа наших военных наносит врагу большие потери. Там россияне теряют по несколько танков и боевых бронированных машин в сутки.

Недавно неподалеку от границы с Сумской областью ВСУ удалось уничтожить военную колонну российских оккупационных сил. Часть техники уничтожили, другой пришлось бежать.

Напомним, по словам Олега Жданова, из-за получения Украиной разрешения на удары западным оружием вглубь РФ, ресурсы врага могут выцепиться за считанные недели. Потери противника безвозвратные.

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