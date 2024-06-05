УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ уничтожили рекордное количество оккупантов и техники: у врага пена изо рта

Anna Voitanovych
5 июня 2024, 14:43
157
Потери армии РФ благодаря успешной работе ВСУ дошли до критической точки. Теперь противник оказался фактически в "тупике".

Войска, танк, наступление
ВСУ нанесли невосполнимые потери врагу / Коллаж: Главред, фото: pexels, Генштаб ВСУ

Российские оккупанты несут критические потери, которые им сложно пополнять. Более того - в мае ВСУ установили новый рекорд по уничтожению врага.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

видео дня

Из-за значительных потерь противник теперь не успевает пополнять свои ряды и бросает в бой солдат с подготовкой в несколько дней. Как следствие - стратегия командования РФ работает в противоположную сторону.

"Май действительно стал рекордным по потерям личного состава. Более 38 тыс. россияне потеряли, то есть уже довольно-таки критические потери. Более того, чтобы эти критические потери восполнить, необходим личный состав. Сокращаются сроки его подготовки. Есть случаи, они зафиксированы документально, когда призывали россиянина или он шел на контракт на эту войну России против Украины буквально в начале мая, и уже через 10-20 дней он уже был 200-м, то есть его уничтожали. И такие примеры не единичны. Абсолютно верно и то, что качество подготовки таких бойцов оставляет желать лучшего для россиян. Ну, единственное, "пушечное мясо" у них пока есть", - сказал спикер.

Это фактически загнало российское высшее военное командование в тупик, ведь теперь набирать необходимое количество людей невозможно без объявления полной мобилизации. В то же время, критических потерь становится все больше - как и среди личного состава, так и техники.

"На некоторых локациях уже эти потери выходят в минус и не могут пополняться стопроцентно так, как это было, например, до так называемого Харьковского наступления. Такие же потери и по ствольной артиллерии, и по технике", - добавил Братчук.

По его словам, сейчас у российского военно-промышленного комплекса уже нет возможностей перекрывать потери в технике и вооружении. При этом еще одним ударом для России стало то, что Украина получила разрешение наносить удары по территории противника западным вооружением.

"Сейчас, когда получено разрешение бить по территории Российской Федерации, хотя есть определенные ограничения, но когда будет возможность бить, в том числе и по местам скопления личного состава, также боевой техники, то мы прекрасно понимаем, что российские войска в Украине постепенно, не сегодня, к сожалению, наверное, еще и не завтра, но постепенно будут превращаться вот в такие себе маршевые роты, ну, батальоны пусть будет так, для кого понятнее. То есть минимальное количество техники, максимальное количество людей, некие российские штрафбаты образца 2024 года", - подчеркнул Братчук.

Кто такой Сергей Братчук?

Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.

С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

ВСУ наносят противнику большие потери - что известно

Ранее в ВСУ рассказали, что на Харьковском направлении качественная работа наших военных наносит врагу большие потери. Там россияне теряют по несколько танков и боевых бронированных машин в сутки.
Недавно неподалеку от границы с Сумской областью ВСУ удалось уничтожить военную колонну российских оккупационных сил. Часть техники уничтожили, другой пришлось бежать.
Напомним, по словам Олега Жданова, из-за получения Украиной разрешения на удары западным оружием вглубь РФ, ресурсы врага могут выцепиться за считанные недели. Потери противника безвозвратные.

Больше новостей об ударах ВСУ по врагу:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ
Реклама

Главное за день

РФ может начать наступление на новом направлении на Харьковщине: в ВСУ оценили угрозу

РФ может начать наступление на новом направлении на Харьковщине: в ВСУ оценили угрозу

15:40 Украина
"Путину нечем отвечать": Жданов описал главную проблему в армии РФ

"Путину нечем отвечать": Жданов описал главную проблему в армии РФ

14:50 Украина
РФ стягивает на границу с Харьковщиной новые войска: где наступают россияне

РФ стягивает на границу с Харьковщиной новые войска: где наступают россияне

14:13 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Украине резко снизится температура: синоптик назвала дату похолодания 10249

В Украине резко снизится температура: синоптик назвала дату похолодания

Красиво жить не запретишь: раскрыта личность мужа Анны Заворотнюк 9975

Красиво жить не запретишь: раскрыта личность мужа Анны Заворотнюк

Ситуация резко изменилась: колонны оккупантов перешли в наступление на Часов Яр - ВСУ 5628

Ситуация резко изменилась: колонны оккупантов перешли в наступление на Часов Яр - ВСУ

Дело не в Путине: аналитик объяснила истинную цель войны РФ в Украине 5530

Дело не в Путине: аналитик объяснила истинную цель войны РФ в Украине

Последние новости

15:40

РФ может начать наступление на новом направлении на Харьковщине: в ВСУ оценили угрозу

15:35

Как очистить стену от плесени и грибка: очень простой, но эффективный способВидео

15:25

Меган Маркл и принц Гарри получили публичное унижение

14:50

"Путину нечем отвечать": Жданов описал главную проблему в армии РФ

14:43

ВСУ уничтожили рекордное количество оккупантов и техники: у врага пена изо рта

Существует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья ГлобаСуществует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья Глоба
14:38

Таки появился: как выглядел бывший Заворотнюк в день ее похорон

14:32

Когда празднуют летнее солнцестояние: приметы, которыми не стоит пренебрегатьВидео

14:32

Леди Гага прокомментировала слухи о своей беременностиВидео

14:13

РФ стягивает на границу с Харьковщиной новые войска: где наступают россияне

Реклама
13:56

Владимир Дантес обновил данные и проходит ВВК - подробности

13:35

Россия подошла к черте, через месяц армия Путина будет вынуждена сесть в глухую оборону – Жданов

13:19

Фанаты в недоумении: невестка Софии Ротару стала выглядеть, как ее дочь

13:15

Украину накрывают дожди: каким регионам готовиться к ухудшению погоды

13:11

Как избавиться от мух: самое простое самодельное средство из 2 ингредиентовВидео

12:52

Выманивают ВСУ: названо направление, где оккупанты готовят удар - это не Харьков

12:11

Свет будет лишь 2-4 часа в день: украинцам нужно готовиться к жизни в холоде и темноте - FT

11:59

Крымский мост под прицелом: Плетенчук заявил о серьезных логистических проблемах РФ

11:56

Россия усилила закупку советской техники по всему миру: эксперт назвал причину

11:54

Единственная справедливая формула: в МИД ответили на мирный план Китая

11:50

Россияне начинают нервничать: в ISW рассказали о преимуществах ВСУ на фронте

Реклама
11:24

Еще одной категории украинцев запретили выезжать из страны: что известно

11:17

В Украине подорожают бензин и дизельное топливо: на сколько вырастет ценаВидео

10:57

Россияне прорвались возле Волчанска: в ISW раскрыли, почему они замедлили наступление

10:50

Вернуться в Украину и пойти в ТЦК: новое требование для 17-летних юношей - детали

10:44

Китайский гороскоп на завтра 6 июня: Змеям - потеря близких, Свиньям - слезы

10:20

Кейт Миддлтон может никогда не вернуться к своим обязанностям

10:14

Нашла еще одного предателя: путинистка Поплавская "слила" помощника диктатора Путина

10:09

Рада хочет разрешить военной полиции заходить в жилье и легализировать доносы

10:05

Будут отключения по 10 часов: стало известно, когда ситуация со светом станет еще хужеВидео

09:50

РФ начала атаковать украинские города "Искандерами": Жданов предупредил об угрозах

09:17

Молодуха путиниста Петросяна бросила на него дочь и уехала из дома

09:15

"Надо как-то заканчивать войну": а вы Путина спросили?мнение

08:49

РФ ударила по Украине десятками дронов: есть "прилет" в промышленный объект

08:44

Альбина Джанабаева показала детей от Валерия Меладзе - детали

08:30

Церковный праздник 6 июня: что нельзя делать на преподобного Виссариона

08:00

Война за Тайвань: астролог рассказал, когда Китай пойдет в наступлениеВидео

07:56

"Важные возможности для Украины": в США анонсировали новый пакет военной помощи

06:59

Зеленский и Байден проведут две встречи: о чем будут говорить президенты

06:02

Как избежать краха энергетики?мнение

05:30

Россия избавится от всех военно-транспортных Ан-22: в чем причина

Реклама
05:00

Гороскоп на завтра 6 июня: Львам - полный отрыв, Стрельцам - сильное давление и стресс

04:34

Как прочистить забитую раковину: мужчина показал удивительный лайфхакВидео

03:45

Почему говорить "горбушка хліба" - неправильно: как заменить это словосочетание

02:30

"Есть качели": у Зеленского оценили отказ Байдена участвовать в Саммите мира

02:01

Дело не в Путине: аналитик объяснила истинную цель войны РФ в Украине

01:30

Фамильное сходство: Мадонна показала трогательные кадры с 93-летним отцом

00:56

19-летняя дочь Клаудии Шиффер затмила маму на модном показе

00:03

Будут ли направлять на ВВК через приложение Резерв+: ответ Минобороны

04 июня, вторник
23:45

Красиво жить не запретишь: раскрыта личность мужа Анны Заворотнюк

23:28

"Ожидаем прожарки": РФ готовится к удару ВСУ по Крымскому мосту - Атеш

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять