Удары HIMARS и Storm Shadow: ВСУ будут бить по двум областям РФ – прогноз

ВСУ на первом этапе могут бить по врагу несколькими видами вооружений, говорит Александр Мусиенко.

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/ Колаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ, 81 окрема аеромобільна бригада, facebook.com/musiienkoua

После одобрения Западом ударов Украины иностранным оружием по территории РФ, как минимум, стоит ждать в ближайшие часы ударов по скоплению врага в Белгородской и Курской областях, заявил военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как отметил он в эфире информационного телемарафона, враг формирует свои группировки в 10-15 км от границы с Украиной.

"Надо им продемонстрировать, что так они вести себя больше не смогут. Я думаю, что так и будут действовать наши Силы обороны", — говорит эксперт.

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При этом он не исключил, что ВСУ на первом этапе могут бить по врагу видами вооружения, которые есть, в 50-километровую зону.

"Для этого есть исходя из того, что сообщают, системы HIMARS – сразу говорю, с поправкой на ракеты GMLRS на 80 км, потому что HIMARS применяет и ATACMS, но с ними сложнее. Второе – это артиллерия, практически вся, которая есть, ее можно применять. Следующее – можно применять авиацию, это британцы и французы, SCALP и Storm Shadow", — сказал собеседник.

Вместе с тем он считает, что впоследствии Запад может расширить список объектов и территорий в РФ, по которым партнеры позволят Украине наносить удары.

"На это нужно время. Запад сейчас посмотрит на реакцию, что Россия не бежит применять ядерное оружие, и начнут дальше разрешать. Потому что сейчас это пока те объекты, которые применяются для нападения непосредственно или планируется применить, то есть войска, артиллерия, системы С-300, находящиеся на пограничном, склады с боеприпасами, их можно поражать ", — добавил Мусиенко.

Удары западным оружием по РФ – главные новости по теме

Ранее сообщалось, что США разрешили Украине бить HIMARS по России в приграничье Харьковской области. Однако дальнобойными ракетами ATACMS наносить удары по российской территории по-прежнему запрещено.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что США разрешили бить американским оружием по России в приграничье. По данным газеты Wall Street Journal, ВСУ могут применять не только HIMARS, но и GMLRS, а также другие артиллерийские установки.

Как сообщалось ранее, Германия разрешила Украине использовать немецкое оружие в приграничье Харьковской области. Как утверждают журналисты Bild, можно будет применять гаубицы Panzerhaubitze 2000 и РСЗО Mars II. На дальности – не более 40 километров.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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